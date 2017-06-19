سامى عبد العزيز: 2 مليار جنيه حصيلة إعلانات دراما رمضان

أحمد الدسوقى:



قال الخبير الاعلامى سامى عبد العزيز، إن حصيلة إعلانات دراما رمضان تقدر بـ2 مليار جنيه، مشيرا إلى أن القنوات العربية استحوذت على 70% منها.





وأشار خلال لقائه ببرنامج"ما وراء الحدث" مع الإعلامية لميس الحديدى، إلى أن هناك محرقة رمضانية وكأن مصر لا تشاهد الدراما إلا في رمضان.



