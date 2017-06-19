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اقتصاد وأسواق
سامى عبد العزيز: 2 مليار جنيه حصيلة إعلانات دراما رمضان
الإثنين 19 يونيو 2017 12:40 ص
خريطة cbc دراما رمضان
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خريطة cbc دراما رمضان
أحمد الدسوقى:
قال الخبير الاعلامى سامى عبد العزيز، إن حصيلة إعلانات دراما رمضان تقدر بـ2 مليار جنيه، مشيرا إلى أن القنوات العربية استحوذت على 70% منها.
وأشار خلال لقائه ببرنامج"ما وراء الحدث" مع الإعلامية لميس الحديدى، إلى أن هناك محرقة رمضانية وكأن مصر لا تشاهد الدراما إلا في رمضان.
وأكد أن هناك توسعاً فى القنوات دون الاهتمام ببحوث المشاهدة، متوقعاً وصول الإنفاق على بحوث المشاهدة فى العالم إلى ١٠٠ مليار دولار بحلول ٢٠٢٠.
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