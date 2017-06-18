9 يوليو جلسة للنطق بالحكم على عضوي العيش والحرية

حزب العيش والحرية

إيمان عوف



قررت اليوم محكمة قسم أول المنصورة (دائرة الإرهاب) حجز القضية رقم 9926 لسنة 2017 للحكم بجلسة 9 يوليو والمتهم فيها عضوي حزب العيش والحرية أسعد مأمون الباحث بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات ومسئول العمل الجماهيري لحزب العيش والحرية بالدقهلية، ومحمد عبدالناصر أبو الفتوح، فى القضية رقم 9926 لسنة 2017 جنح أجا، وذلك في اتهامهم بالانضمام لجماعة الإخوان المسلمين والترويج لأفكارها، وحيازة أدوات تحوي بيانات كاذبة بغرض نشرها.