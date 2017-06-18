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سيـــاســة
الإمارات تمنع الدوحة من ملتقى للإبداع الخليجي
الأحد 18 يونيو 2017 09:54 م
علم دولة الإمارات
أخر الأخبار
علم دولة الإمارات
خالد بدر الدين
تفاقمت المقاطعة السياسية والاقتصادية التى أعلنتها 4 دول عربية ضد خكومة الدوحة منذ 5 يونيو الماضى إلى مقاطعة ثقافية أيضا، حيث حظر اتحاد كتاب وأدباء الإمارات التعامل مع أي جهة قطرية ومنع أي مشاركة في فعالية قطرية أو ممولة من قطر وهذا القرار يعنى استبعاد قطر من فعاليات الدورة الثامنة لملتقى الإمارات للإبداع الخليجي التي يجري الإعداد لها حاليا.
وذكرت وكالة رويترز إنه في أحدث تطور للمقاطعة السياسية التي تفرضها بعض الدول العربية على الدوحة أعلن اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في بيان اليوم الأحد "على جميع الكتاب والأدباء والمثقفين والعاملين في حقل الكتابة والإبداع في دولة الإمارات عدم التعامل مع أي جهة قطرية أفرادا ومؤسسات داخل الدولة أو خارجها".
وتابع البيان أن الاتحاد قرر أيضا منع إقامة أي نوع من أنواع التواصل أو المشاركة في أي فعالية قطرية أو تابعة لقطر أو ممولة من قطر وذلك حتى لا يقع تحت طائلة المساءلة وبذلك تقتصر المشاركة في فعاليات الدورة الثامنة لملتقى الإبداع الخليجي على الإمارات والبحرين والسعودية والكويت وسلطنة عمان إضافة إلى اليمن والعراق.
ونقل البيان عن حبيب الصايغ رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات "نحن إذ نتخذ قرارنا في مقاطعة دولة ثبت بالدليل القاطع ضلوعها في دعم الإرهاب إنما نحمي حريتنا ومبدأنا وندافع عن مناخات التعدد والانفتاح التي قامت عليها دولة الإمارات".
وكانت السعودية والبحرين والإمارات ومصر قطعت في 5 يونيو الجاري علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بعد أن اتهمتها بدعم وتمويل الإرهاب وتدخلها في الشئون الداخلية للدول العربية وخلال الأيام التالية خفضت دول أخرى تمثيلها الدبلوماسي بالدوحة التى ترفض هذه الاتهامات فيما تقود الكويت جهود وساطة لحل الخلاف.
الإمارات
قطر
قطع العلاقات مع قطر
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