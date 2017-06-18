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مي عمر لرامز جلال: أنت حيوان
الأحد 18 يونيو 2017 09:21 م
مي عمر مع رامز جلال
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مي عمر مع رامز جلال
أحمد الدسوقى
استضاف الفنان رامز جلال الفنانة مى عمر فى برنامجه رامز تحت الأرض.
وظهرت مى مع الإعلامى الكبير نيشان فى واحة نيشان قبل أن تنطلق فى الصحراء لتصوير برومو الحلقة وسط صيحات وصراخ متواصل.
وطالبت الفنانة سائق السيارة بالتوقف إلا أنه لم يكترث لها وواصل حتى سقط فى الرمال المتحركة.
وانهارت مى بعد ظهور سحلية رامز وظلت تصرخ حتى كشف رامز عن وجهه.
وقالت: "أنت حيوان يا رامز طلعنى من هنا حالاً" وحاولت الاعتداء عليه.
وأكدت أن زوجها المخرج محمد سامى سيتعاطف معها هو وكل جمهورها.
رامز جلال
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