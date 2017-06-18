5 وكلاء سيارات يتجهون للساحل الشمالى بداية يوليو

سيات أتيكا

شريف عيسى



تتجه 5 علامات تجارية للسيارات -بعد انتهاء عيد الفطر- لتدشين أجنحة لها بالساحل الشمالى، بالتزامن مع بدء موسم الصيف، بهدف عرض أحدث الطرازات المتوفرة لها، إضافة إلى تقديم خدمات الصيانه السريعة والمعروفة بـ Quick Service، بهدف تنشيط مبيعاتها ضمن سياستها التسويقية التى تتبناها تلك العلامات.



وفى البداية، كشفت نهى المليجى، رئيس قطاع سيات بكيان إيجيبت للتجارة والاستثمار، وكلاء سيات والمستورد الحصرى لسكودا، عن تدشينها لجناح سيات بالساحل الشمالى، يوليو المقبل، ضمن الخطة التسويقية التى تنتهجها الشركة فى إطار مساعيها لدفع حركة مبيعاتها، وزيادة حصتها السوقية.



وأضافت أنه سيتم تدشين مركز خدمة سريع أيضاً، لضمان تقديم خدمات ما بعد البيع والصيانه خلال فترة الصيف.



وقالت إن قرار تدشين جناح سيات بمنطقة الجزيرة بالزمالك، طوال شهر رمضان لعرض طرازاتها التى طٌرحت للمرة الأولى محلياً، خلال الفترة الماضية وهما أتيكا الجديدة كلياً، وليون Face Lift.



وأكدت أن إقامة جناح لسيات بالزمالك خلال رمضان، جاء بهدف تنشيط حركة مبيعات سيات، فى ظل حالة الركود التى يعانيها سوق السيارات على خلفية إجراءات البنك المركزى المتعلقة بتحرير أسعار الصرف، وما تبعها من زيادة فى أسعار كافة أنواع السيارات.



وكشفت مصادر بالشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، وكلاء فولكس فاجن وأودى، عن تدشين جناح لها بالساحل الشمالى، مركز خدمة سريعة لكل من العلامتي لخدمة مالكى السيارة المتواجد أثناء إجازات عطلة الصيف.



وأشارت المصادر إلى أنه سيتم عرض كلاً من طرازات "فولكس فاجن" من "تيجوان وباسات وجولف وجيتا"، مع إتاحة إمكانية إجراء احتبار قيادة لها، إضافة إلى طرح طرازات العلامة الألمانية أودى خاصة Q2 الجديدة كلياً، ومن المتوقع الإعلان عنها رسمياً خلال الأيام القليلة المقبلة.



وكشفت المصادر عن تدشين كيان – سكودا لمركز خدمة سريع بالساحل الشمالى أيضاً، بهدف توفير خدمات ما بعد البيع والصيانه لطرازات العلامة التشيطكية خلال فصل الصيف.



وقال شريف فهيم، مدير تسويق كيا بالمصرية العالمية للسيارات، إنه من المقرر بدء فعاليات جناح العلامة الكورية بالساحل الشمالى بداية من أول أعياد الفطر، وذلك بعرض طرازات كيا، بالإضافة إلى توفير خدمات الصيانة العاجلة لمالكى السيارة.