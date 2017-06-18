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استثمار
كامل الوزير: طرح 20 مليون متر من صناعية شرق بورسعيد
الأحد 18 يونيو 2017 07:23 م
كامل الوزير 02
أخر الأخبار
كامل الوزير 02
بورسعيد - أمانى العزازى
قال اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إنه من المقرر انتهاء أعمال تنفيذ ٥ كيلو أرصفة فى موانئ بورسعيد بحلول اكتوبر المقبل، موضحا أن تقسيم المساحة للأرصفه يتوقف على رغبة المشغل.
وقال في تصريحات أثناء مشاركته اليوم ببورسعيد فى الاحتفال بوضع حجر أساس المدينة السكنية للعاملين ببورفؤاد، أنه جارى العمل حاليا في تجهيز ساحات التداول للحاويات خلف الأرصفة ومن المقرر الانتهاء منها ديسمبر المقبل.
وقال إنه تم الانتهاء من تنفيذ 30٪ من أعمال حفر أنفاق بورسعيد وسيتم استكمال الحفر حتى نهاية 2017 باستخدام ٤ ماكينات، فيما تبدأ بعدها الحفر داخل النفق ويتم بالتوازى أعمال تهيئة مداخل ومخارج الأنفاق.
وأوضح الوزير، أن 20 مليون متر مربع تم تجهيزهم للطرح مرفقين للتنمية الصناعية فى ديسمبر، موضحا أن الهيئة الهندسية استعانت بشركتين جنسيتهم فرنسية وألمانية من أفضل الشركات فى العالم بمجال تغيير طبيعة معالجة التربة وخصائص الأرض بالتعاون مع عدد من الشركات المصرية.
من ناحيه أخرى، قال الوزير إن الهيئة الهندسية بالتعاون مع وزارة الاسكان قامت بتنفيذ 700 الف وحدة سكنية خلال عامين، ويتم حاليا بناء 4500 وحده سكنية شرق بورسعيد فى مدينة ذات طراز خاص تضم وحدات اسكان اجتماعى ومتوسط ووحدات استثمارية وسياحية.
الهيئة الاقتصادية لقناة السويس
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