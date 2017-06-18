EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
أم بى للهندسة : 13.5 مليون جنيه قيمة تعاقد الجامعة اليابانية
الأحد 18 يونيو 2017 06:08 م
أم بي للهندسة M.B 66
أخر الأخبار
أم بي للهندسة M.B 66
رجب عزالدين
قالت شركة أم بي للهندسة إن حجم أعمال تعاقدها لتوريد لوحات كهربائية لمشروع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب، يبلغ 13.5 مليون جنيه وسينفذ خلال 6 أشهر.
كانت الشركة قد أعلنت فى بيان سابق عن توقيع شركتها التابعة ام بي للصناعة بالتعاقد على توريد لوحات كهربائية لمشروع الجامعة المصرية اليابانية دون أن تذكر قيمة التعاقد.
ويقع مشروع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا على مساحة 200 فدان بمدينة برج العرب، بتكلفة تبلغ حوالى مليار جنيه للمرحلة الأولى من منشآت الجامعة، بالإضافة إلى دار ضيافة والمجمع الإدارى الذى يشتمل على مبنى إدارى ومركز للأنشطة الطلابية، والحرم الجامعى للجامعة الذى يحتوى على 13 مبنى تشمل مبانى العلوم الهندسية وإدارة الأعمال.
وتعد شركة أم بى للصناعة الوكيل الحصري لشركة هاجر الفرنسية، وهي أيضا ثانى مصنع معتمد للشركة الفرنسية خارج الاتحاد الاوروبى لتقديم حلول لوحات التوزيع الكهربائية حتى 6300 امبير.
أم بي للهندسةM.B
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا