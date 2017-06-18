سوهاج الجديدة ترصد 600 مليون جنيه بموازنة 2018

سوهاج الجديدة 556

رضوى عبد الرازق



قال المهندس سامح يونس، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، إن الجهاز رصد 600 مليون جنيه موازنة للعام المالى الجديد 2017-2018، بزيادة قدرها 10% عن العام المالى الحالى.



وأشار يونس إلى أن الجهاز يترقب موافقة هيئة المجتمعات على الخطة، ومن المقرر استغلال الموازنة فى تنفيذ أعمال تطوير المرافق من المياه والكهرباء والطرق والصرف الصحى، إضافة إلى إنهاء مشروعات الإسكان الاجتماعى.



وأضاف أن الجهاز يعتزم الانتهاء من تنفيذ 40 عمارة إسكان اجتماعى بإجمالى 960 وحدة خلال 30 سبتمبر المقبل، ومن المقرر طرحها على المواطنين قبل نهاية العام الحالي.



وأوضح أنه من المقرر طرح أعمال استكمال المرحلة الثانية من محطة مياه الشرب بطاقة 35 ألف متر مكعب يومياً حسب معدلات الإشغال والكثافات السكانية بالمدينة، متوقعاً طرحها ضمن خطة العام المالى 2018-2019.