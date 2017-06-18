EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
عقـــارات
سوهاج الجديدة ترصد 600 مليون جنيه بموازنة 2018
الأحد 18 يونيو 2017 05:46 م
سوهاج الجديدة 556
أخر الأخبار
سوهاج الجديدة 556
رضوى عبد الرازق
قال المهندس سامح يونس، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، إن الجهاز رصد 600 مليون جنيه موازنة للعام المالى الجديد 2017-2018، بزيادة قدرها 10% عن العام المالى الحالى.
وأشار يونس إلى أن الجهاز يترقب موافقة هيئة المجتمعات على الخطة، ومن المقرر استغلال الموازنة فى تنفيذ أعمال تطوير المرافق من المياه والكهرباء والطرق والصرف الصحى، إضافة إلى إنهاء مشروعات الإسكان الاجتماعى.
وأضاف أن الجهاز يعتزم الانتهاء من تنفيذ 40 عمارة إسكان اجتماعى بإجمالى 960 وحدة خلال 30 سبتمبر المقبل، ومن المقرر طرحها على المواطنين قبل نهاية العام الحالي.
وأوضح أنه من المقرر طرح أعمال استكمال المرحلة الثانية من محطة مياه الشرب بطاقة 35 ألف متر مكعب يومياً حسب معدلات الإشغال والكثافات السكانية بالمدينة، متوقعاً طرحها ضمن خطة العام المالى 2018-2019.
أخبار مصر
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا