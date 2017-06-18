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سيـــاســة
تأجيل محاكمة المستشار الاقتصادي لمرسي
الأحد 18 يونيو 2017 05:04 م
الدكتور عبدالله شحاتة 99
أخر الأخبار
الدكتور عبدالله شحاتة 99
كتبت - نجوى عبد العزيز
قررت محكمة الجنايات بالقاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، تأجيل محاكمة 21 متهمًا من بينهم عبدالله شحاتة المستشار الاقتصادي للرئيس المعزول محمد مرسي، في القضية المعروفة بـ"اللجان النوعية" إلى جلسة 27 أغسطس المقبل، لمرافعة النيابة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين، اتهامات تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون بمحافظة الجيزة، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، إلى جانب إمداد الجماعة بالأسلحة المفرقعات والأموال اللازمة لتنفيذ أغراضهم.
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