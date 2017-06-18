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رياضة
الزمالك يصل الجزائر استعدادا لاتحاد العاصمة
الأحد 18 يونيو 2017 04:49 م
الزمالك 55
أخر الأخبار
الزمالك 55
على المصرى
وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى الجزائر عصر اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، يوم الأربعاء المقبل، بالجولة الرابعة من دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، و يحتل الزمالك قمة المجموعة الثانية، برصيد 5 نقاط، بعد الفوز على كابس يونايتد الزيمبابوي، والتعادل أمام أهلي طرابلس الليبي واتحاد العاصمة.
وحرص السفير المصري في الجزائر عمر أبو عيش، على التواجد في مطار هوار بو مدين، من أجل استقبال البعثة، ووجه السفير الدعوة إلى البعثة بالكامل لتناول الإفطار اليوم، والتى رحبت بالدعوى.
وشهدت البعثة اهتماما كبيرا من جانب الإعلام الجزائري، منذ الوصول إلى الأراضي الجزائرية، وحرصت وسائل الإعلام، على التواجد من أجل التقاط كواليس وصول الزمالك، والتسجيل مع المستشار أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس نادي الزمالك، ورئيس البعثة، والبرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني للفريق.
نادي الزمالك
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