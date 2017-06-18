الإسكندرية تلجأ لمخزون القمح المحلى بعد تكدس الدخيلة بالمستورد

صوامع القمح

مها يونس



شهد ميناء الدخيلة تكدسًا فى المراكب المُحملة بالقمح المستورد، بسبب انشغال أرصفتها بتفريغ شحنة مركب شاحطة، عرقلت العمل بالأرصفة التابعة لتفريغ شحنات رسائل الحبوب، مما دفع الاسكندرية إلى الاعتماد علي القمح المحلي المخزون الإستراتيجى.



وقال محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إن مديرية التموين بالثغر أعدت آلية لوضع حلول من خلال الاعتماد على المخزون الإستراتيجى لمد المخابز، تفادياً لتأثر حصة المستهلك من الخبز، لحين خروج الشحنات المطلوبة للسوق المحلية.



يُشار إلى أن القمح المحلى بالإسكندرية الذى ورد فى موسم الحصاد وصل لـ 156 ألفًا و 484 طنًا حتى الآن، والمستهدف منه تشوين 200 ألف طن بالصوامع هذا العام، وهى النسبة المُكلمة للقمح المستورد، وصولاً لتحقيق مخزون كاف.



ومن جانبه أوضح أحمد شوقى، رئيس لجنة الشحن والتفريغ بغرفة ملاحة الإسكندرية، أن الأزمة بدأت عقب شحوط مركب محملة بفول الصويا لصالح شركة «لويس دريفودس»، تسببت فى قيام القوات البحرية بشغل الرصيف رقم 94/2، لتخفيف حمولتها عبر مركب وسيط، لحين تفريغها بالكامل، وهو أحد الأرصفة الرئيسية ضمن خمسة أرصفة حيوية بالميناء.



ووفقاً لـ«شوقى»، فإن المركب الشاحطة تسببت أيضاً فى تفريغ المراكب المنتظرة مسبقاً، والمحملة بشحنات الحديد برصيفى رقم «90/1، و90/2 »، ضمن مراكب البضاعة العامة والبالغة 10 مراكب، وهى الأرصفة المحددة للمراكب المحملة بالقمح أو الذرة، التى من خلالها أخذ العينات المطلوبة للجهات الرقابية، بشأن الفحص المعملى، قبل عملية تفريغ رسائل الحبوب، وأدى انشغال تلك الأرصفة إلى تكدس المراكب المحملة بالقمح المطلوب والبالغ عددها 8 مراكب.



وبحسب «شوقي»، أدى ذلك إلى قيام عدد من مراكب القمح باللجوء إلى ميناء الإسكندرية، لسحب العينات المطلوبة قبل تفريغ الشحنة، بينما ظلت مراكب أخرى بميناء الدخيلة، انتظاراً لرصيفى 90/1 أو 90/2، لعدم سماح الغاطس الخاص بها الدخول لميناء الإسكندرية.



وأشار «شوقي» إلى أن المراكب تظل متواجدة بالرصيف لحين انتهاء الفحص المعملى، الذى يستغرق مدة لا تقل عن 5 أيام، ومن ثم البدء فى تفريغ الحبوب، بعد إظهار نتائج الفحص، مطالباً بضرورة إعطاء الأولوية للمراكب المحملة بالقمح بالتزامن مع شهر رمضان.



وعلى إثر ذلك تأثرت محافظة الإسكندرية من كميات القمح المستورد المطلوبة، لا سيما فى شهر رمضان، وهو الموسم المعتاد للاستيراد بكميات أكبر، وفقاً للطلب المتزايد.