شركات الشحن الدولى تنتقد تعديلات قانون الاستيراد والتصدير

شركات الشحن

حمام: البنية الإلكترونية غير متوفرة.. وصدر دون الرجوع للقطاع

نقيب المستخلصين: يزيد من زمن الإفراج عن البضائع بدلاً من خفضه



السيد فؤاد



لاقى قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 835 لسنة 2017 المعدل لأحكام قانون الاستيراد والتصدير، ونظام إجراءات وفحص السلع المستوردة، انتقادات لاذعة من قبل العاملين بنشاط الشحن الدولى والتصدير، حيث لم تراعي مطالب القطاع كما تسبب فى زيادة القيود علي عمليات الاستيراد.



وقال أحمد مصطفى، عضو مجلس إدارة شعبة خدمات النقل الدولى بغرفة تجارة الإسكندرية نقيب المستخلصين، إن القرار يهدف بالأساس إلى تقنين الإرسال الإلكترونى للمستندات داخليًّا بالعديد من الجهات المسئولة عن البضاعة كمصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وخفض وجوب تقديم نموذج ٤ عن الشحنة حتى 2000 دولار بدلا من 5000 دولار، ووجوب إرسال البيانات إلى قطاع التجارة بمعرفة الجهات المختصة.



وأضاف "مصطفى" أن المستخلصين وشركات الشحن الدولى عرضت على وزارة الصناعة والتجارة الخارجية رؤيتها خلال اجتماع مناقشة تقرير البنك الدولى عن الصادرات المصرية، إلا أن الجهات المعنية لم تأخذ بها، مما يضيق الخناق على القطاع.



ولفت إلى أن القرار قد يكون جيدًا فى حالة وجود بنية إلكترونية بالمنافذ الجمركية والجهات المعنية بحركة التجارة تصديرًا أو استيرادًا، أما بالنسبة للوضع الراهن من سقوط النظام الإلكترونى الذى يتحكم فى جميع المستندات "السيستم" باستمرار وجود مشكلات عديدة، يمكن أن تزيد من تأخير زمن الإفراج الجمركى عن البضائع، وبذلك يكون الهدف من القرار لم يتحقق وهو تقليل زمن الإفراج.



وتابع "مصطفى" أن القرار إذا تم تطبيقه دون وجود بنية إلكترونية قوية، فإنه سيسهم فى تراجع مصر فى ترتيبها العالمى فى حركة التجارة الصادر عن البنك الدولى الذى يضع فى اعتباره عنصرين رئيسيين هما مدة الإفراج عنها، وتكلفة الإفراج عن البضائع، والتى تراجعت فيها مصر بصورة غير مسبوقة.



وقال خالد حمام، عضو مجلس إدارة شعبة خدمات النقل الدولى بغرفة تجارة القاهرة، إن وزارة الصناعة والتجارة عرضت على القطاع مقترحًا بالتعديلات التى تم إقرارها فى القرار 835 لسنة 2018، وطالبت بأن يكون الرد خلال 48 ساعة فقط.



ولفت إلى أن المدة التى اقترحتها الوزارة كانت ضيقة للغاية، وبالتالى لم يتم أخذ رأى السوق التجارى بالتعديلات الجديدة.



أكد عادل عبدالحليم، رئيس شركة العلى للتخليص الجمركي، أن القرار عمل على تخفيض الحد الأدنى لتقديم نموذج 4 لتكون على البضاعة بقيمة 2000 دولار بعد أن كانت بـ5000 آلاف دولار، فى الوقت الذى طلبت فيه الشركات أكثر من مرة إلغاء العمل بنموذج 4، والذى لا يوجد له أى فائدة، سوى مجرد مستند يزيد من تعقيد الأمور الخاصة بالإفراج عن البضاعة.



ولفت إلى أن القرار ألغى العمل بنموذج 4 الورقى، والاستعاضة بالربط الإلكترونى مع البنوك، وإلغاء وجوب وجود البطاقة الاستيرادية فى الشهادة، والاستعاضة بالربط الإلكترونى مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فى حالة الاستيراد للاتجار.



وتابع أن القرار ألغى كذلك وجوب وجود بطاقة الاحتياجات فى حالة الاستيراد للإنتاج السلعى والخدمى، والاستعاضة عنها بالربط الإلكترونى مع هيئة التنمية الصناعية. وقال بدوى إبراهيم، مستخلص جمركى، إن معظم القيم والفئات التى تضمنها القرار مبالغ فيها، ولا تتناسب مع معظم المتعاملين فى البضائع. فعلى سبيل المثال فقد تم رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين "من شركات الاستيراد والتصدير" من 10 آلاف جنيه فى القانون الحالى إلى ما لا يقل عن 500 ألف جنيه فى التعديل الجديد، ومن 15 ألف جنيه فى القانون الحالى لشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة إلى ما لا يقل عن مليونى جنيه، وكذلك تحديد ما لا يقل عن 5 ملايين بالنسبة للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم.



وتابع أن القرار تضمن أيضًا رفع قيمة التأمين النقدى الذى يشترط إيداعه عند القيد من 3 آلاف إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية، مشيرًا إلى أن القرار أمهل أصحاب البطاقات الاستيرادية 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم، فيما يتعلق برأس المال والتأمين النقدى اللازمين للقيد فى سجل المستوردين.