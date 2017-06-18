71 شركة طلبت ساحات تخزينية بميناء الإسكندرية

شركات شحن وتفريغ بميناء الإسكندرية

مقترح بتنفيذ مشروع لوجيستى داخل المنطقة الحرة بالعامرية



السيد فؤاد



ناقشت لجنة اللوجيستيات بغرفة ملاحة الإسكندرية، ضبابية الموقف بالنسبة لملف الأراضى بميناء الإسكندرية. وقال هانى عبدالرشيد، رئيس اللجنة، إن هناك أكثر من 71 شركة تقدمت بطلبات للميناء لاستئجار قطع أراض، ولم يتم الرد عليها.



وأضاف أن هيئة الميناء أعلنت عن ضم أرض الأخشاب والتى تصل إلى 205 ألف متر مربع، وصدر قرار لها من قبل وزارة المالية بضمها للمنطقة الجمركية للميناء، ولم يتم طرحها حتى الآن.



ولفت "عبدالرشيد" إلى أن هناك نقصًا فى حجم الأراضى المتاحة للتخزين، وعندما تتقدم أى شركة لطلب مساحات يكون الرد المعتاد بعدم وجود مساحات متوفرة، كما أن هيئة الميناء أعلنت عن المضى قدمًا فى تنفيذ منطقة لوجيستية، على ترعة النوبارية على مساحة 400 فدان، إلا أن موقف هذا المشروع لا يزال ضبابيًّا أيضًا.



أما على مستوى شركات مرحلى البضائع "الفريد فور ووردنج" فأكد أن ترحيبًا كبيرًا من قبل شركات النقل الدولى بالمشروع، لافتا إلى أن ميناء الإسكندرية من أكبر الموانئ من خلال حجم البضائع التى تدخل وتخرج منها، وبالتالى لا بد من وجود منطقة لوجستية تقوم بعمل قيمة مضافة.



ولفت عبدالرشيد إلى أن كثيرًا من البضائع التى يتم تصديرها للخارج خاصة فى الحاصلات الزراعية قد تصاب بالتلف؛ بسبب عدم وجود مثل هذه المشروعات، واصفًا القرار بأنه تأخر كثيرًا، وآن الأوان بأن يكون المشروع الأهم لهيئة الميناء.



وأوضح أنه حتى الآن لا يزال تنقصنا المعلومات الكاملة عن المشروع، ومدى مشاركة القطاع الخاص به وطبيعة الشركات التى يمكنها الدخول له.



يذكر أن اللواء مدحت عطية، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، كان قد أشار إلى أن المنطقة اللوجستية من المقرر أن تضم جميع الأنشطة التجارية والصناعية، ويوجد بها مصانع قائمة بالفعل، ومن المخطط أن تضم عددًا من الخدمات اللوجيستية وخدمات التخزين والتغليف والتوزيع والتجميع لمختلف الأنشطة والتى تستوعب ما يزيد عن 40 نشاطًا وليست مجرد مناطق تخزين فقط، وتستوعب الحاويات والحبوب ومشتقات البترول وغيرها من الأنشطة بهدف تحويلها لمركز تجارى كبير بالمنطقة.



من ناحية أخرى، اقترح أحمد شوقى، رئيس لجنة الشحن والتفريغ بغرفة ملاحة الإسكندرية، أن يتم إنشاء المنطقة اللوجستية التى تعتزم هيئة ميناء الإسكندرية تنفيذها خلال الفترة المقبلة بالمنطقة الحرة العامة بالعامرية.



وأشار شوقى إلى أنه رغم أهمية المشروع بالنسبة للسوق التجارية والصناعية والملاحية السكندرية، إلا أنه سيتأخر كثيرًا إذا تم وفقًا للمخطط الذى أعلنت عنه هيئة الميناء "بمنطقة ترعة النوبارية".



وتابع أن الهيئة تتفاوض "حسبما أعلنت مؤخرًا" على قطعة أرض تصل إلى 400 فدان كانت ضمن أملاك الدولة، إلا أن المساحة تعد ضخمة جدًّا، وبالتالى ستحتاج إلى أموال كثيرة لتنفيذ البنية التحتية بها فى الوقت الذى تعد فيه نصف المنطقة الحرة بالإسكندرية شاغرة، مع وجود بنية تحتية جاهزة من مبانٍ إدراية وصناعية ومخازن وأسوار.



كما أنه يوجد بها لجان جمركية مختلفة، بالإضافة إلى أن المنطقة الحرة بالإسكندرية قريبة جدًّا من هيئة الميناء، مما يكون له فائدة كبيرة بهيئة الميناء من خلال الإدارة والتخطيط، علاوة على سهولة دخول وخروج البضائع من الميناء إلى المنطقة الحرة بوصفها وتحولها إلى منطقة لوجستية عالمية.



بدوره، أشار اللواء مدحت عطية، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أنه جارٍ التفاوض مع المحافظة والأجهزة المعنية بشأن الحصول على أرض المنطقة اللوجستية، وبعدها سيتم إصدار قرار جمهورى لضمها رسميًّا للميناء.



وذكر عطية أن المشروع يهدف لخلق مساحات جديدة بغرض زيادة الطاقة الاستيعابية وأحجام التداول بما يضاعف إيرادات الهيئة حوالى 5 مرات قائلا: "ميناء الإسكندرية اتخنقت ولابد من متنفس لها بمنطقة الخلف"، علاوة على أن المنطقة اللوجستية التى سيتم إنشاؤها ستكون الأولى من نوعها بالموانئ المصرية.