تراجع أداء ميناءى الإسكندرية ودمياط

ميناء الإسكندرية يستقبل 158 ألف طن ذرة

المال ـ خاص



كشفت بيانات نتائج أعمال ميناءى الإسكندرية ودمياط، عن تراجع ملحوظ فى حجم أعمال مينائى الإسكندرية ودمياط خلال الربع الأول من العام الجارى، نتيجة انخفاض حجم البضائع المتداول بهما.



وأكدت البيانات أن ميناء الإسكندرية شهد خلال الربع الأول من العام الجارى، انحفاض أعداد السفن بنسبة %2، عن نفس الفترة من العام الماضى 2016، ونقصًا فى إجمالى الحاويات الواردة بواقع %4، و%9 للصادرة بينما انخفضت البضائع الوافدة بنسبة %18، و%11 القادمة علاوة على تراجع فى البضائع الترانزيت التى تأتى للميناء بهدف التوزيع لموانئ أخرى بواقع %16.



ووفقا للبيانات التى أطلعت «المال» على نسخة منها تراجع إجمالى البضائع العامة فى ميناء الإسكندرية بنسبة %6، وحقق الميناء طفرة فى الصب السائل بنسبة تزيد عن %40 وتداول الميناء 12.5 مليون طن.



ووفقاً للبيانات ظل معدل بقاء السفينة بالميناء 5.3 يوم، وبلغت نسبة مساهمة الأسطول المصرى من حجم أعمال المتداول %9، بواقع مليون طن عبر 36 سفينة، بينما كان الأسطول الأجنبى %91، بواقع 11.5 مليون طن، عبر 1015 سفينة، وكان أكبر توكيل ملاحى قام بالتعامل مع الميناء هو «msc» حيث استقبل 78 سفينة.



وفى سياق متصل، أظهرت بيانات هيئة ميناء دمياط فى حجم البضائع بنسبة %3 مقارنة بالعام الماضى حيث تراجعت أعداد سفن البضائع العامة خلال أبريل الماضى %30.4، وزادت سفن الصب الجاف %4.8، وكذا سفن الصب السائل %13.3.



وساهمت صادرات الأسمدة فى زيادة حجم البضائع المصدرة من ميناء دمياط حيث تم تصدير حوالى نصف مليون طن من بينهم 18 ألف طن من السماد.