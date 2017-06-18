جوباص ترصد 105 ملايين جنيه لشراء 30 أتوبيساً

جوباص

ماهر نصيف: زيادة أسعار التذاكر %15 يوليو المقبل

تشغيل خط «القاهرة - الخرطوم» أكتوبر المقبل.. و600 جنيه سعر التذكرة



المال ـــ خاص



قال ماهر نصيف، رئيس شركة جو باص للنقل السياحى، إن الشركة رصدت 105 ملايين جنيه لشراء 30 أتوبيس سياحى جديد، خلال العام الجارى، ويتسع الأتوبيس الواحد لـ 50 راكباً، موضحاً أن الهدف من الشراء التمكن من زيادة شبكة الخطوط التى تغطيها الشركة.



وأكد رئيس الشركة لـ«المال»، أن هناك زيادة كبرى فى أسعار شراء الأتوبيسات، لارتفاع الدولار، ويبلغ سعر الأتوبيس الواحد 3.5 مليون جنيه، مؤكداً أن الشركة تعتزم رفع أسعار تذاكر السفر خلال شهر يوليو المقبل، بنسب من 10 إلى 15 % بعد ارتفاع تكاليف التشغيل.



يذكر أنه منذ صدور قرار البنك المركزى فى نوفمبر الماضى بتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، شهدت أسعار جميع السلع والخدمات زيادات غير مسبوقة، الأمر الذى أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم فوق حاجز الـ30 % للمرة الأولى منذ أكثر من 3 عقود.



وأضاف أنه من المقرر تشغيل خط نقل جديد للشركة بين «القاهرة – الخرطوم» بالسودان، خلال شهر أكتوبر المقبل، لافتاً إلى أن سعر التذكرة يبلغ 600 جنيه للفرد الواحد.



ولفت نصيف إلى أن الشركة قامت بتشغيل خطوط نقل جديدة بين القاهرة ومرسى مطروح، والقاهرة والعين السخنة، خلال الشهر الماضى، موضحاً أن هناك إقبالًا بنسب جيدة من الركاب على هذه الخطوط.



وفى سياق متصل، أكد رئيس الشركة أن هناك تحديات تواجه صناعة النقل السياحى حالياً، منها زيادة أسعار قطع غيار الأتوبيسات السياحية، بنسبة 100 %، وزيادة أسعار شراء الأتوبيس وارتفاع الخامات، ما أدى إلى زيادة التكلفة.



يذكر أن شركة «جوباص» تعمل فى مجال النقل العام، تحت إشراف وزارة النقل منذ عام 1998، وتعمل الشركة على 8 خطوط، القاهرة، والجيزة، والغردقة، وشرم الشيخ، والإسكندرية، والعين السخنة، ومرسى مطروح، ومرسى علم.