تطوير طرق خدمة إسكندرية - مطروح الساحلى.. مستمرة

طرق سريعة

■ مصدر بالنقل: تعيين رئيس جديد للإسكندرية للبترول يُربك وادى القمر



مها يونس



كشف مصدر مسئول من وزارة النقل، عن استمرار أعمال تطوير طرق خدمة الطريق الرئيسى «الإسكندرية - مطروح» الساحلى رغم افتتاحه مطلع يونيوالحالى، وانتهاء الهيئة الهندسية للقوات المُسلحة تطوير ورصف المشروع.



وأضاف المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن أعمال التطوير شهدت ازدواج الطريق، ورفع عدد الحارات فى كل اتجاه، بدءا من بوابة الكيلو 21، وحتى مدينة العلمين بالكيلو 86 بمحافظة مطروح.



وأشار إلى أن المرحلة الأولى شملت «تنفيذ الوصلة ما بين بوابة الكيلو 21 وحتى مدينة الحمام، بطول 42 كيلو مترا»، بتكلفة نحو مليار جنيه.



وعلى صعيد آخر، قال المصدر، إنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى بطريق السد العالى «وادى القمر» بمحافظة الإسكندرية بنسبة %100 بالاتجاه الغربى، وجار العمل حالياً على الاتجاه الشرقى، والذى تنفذه اللجنة الجغرافية البترولية برئاسة الإسكندرية للبترول، وشركات المقاولات المتعاقدة معها «بتروجيت» لتنفيذ أعمال التطوير، وذلك بتكلفة 34 مليون جنيه.



ولفت المصدر إلى أنه من المُقرر الانتهاء منه، بالتزامن مع حلول الموسم الصيفى، إلا أن تعيين الكيميائى مدحت بهجت رئيساً لمجلس إدارة شركة الإسكندرية للبترول خلفاً للمهندس نبيل عفيفى، أربك أعمال المشروع، مؤقتاً، لحين استكمال الأعمال من جديد على قدم وساق.



وأكد أن المشروع يُنفذ على نققة شركات البترول لحساب المحافظة، وذلك تحت إشراف المركز الهندسى بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية.



وتُعرف المنطقة بوجود العديد من شركات البترول المتواجدة بطريق وادى القمر، وهى «أموك»، الإسكندرية للبترول، «إنربك»، و«بتروجيت»، الذين قرروا التمويل فى ظل تواجد مقار تلك الشركات بطريق وادى القمر، وذلك بعد الحصول على موافقة وزير البترول.



يُشار إلى أن مشروع التطوير يخدم منطقة وادى القمر ومثلث الشركات، ويبلغ طوله 2100 م، بواقع 4 حارات، ويتم تنفيذه على ثلاث مراحل، ويهدف إلى سهولة المرور لدخول وخروج السيارات من وادى القمر إلى الطريق الصحراوى والعكس، ويشمل إنشاء شبكة شنايش، وتوسعة الحارة الغربية، وإعادة تأسيس طبقات الطريق، ليتحمل مرور السيارات الثقيلة المحملة الخارجة من ميناء الدخيلة، متجه إلى الصحراوى والمحور.



وشهد التطوير توسيع الطريق، وتأسيس البنية التحتية، وإزالة الطبقات السطحية من الطريق، وتنفيذ أعمال الإحلال للتربة، بداية من البوابة الرئيسية لشركة أسمنت بورتلاند، امتدادا لوصلة الطريق الدولى بالحارة الغربية بطول 450 م طولى، ومن أمام شركة «أنربك» حتى كوبرى المحور 1100 م طولى، وعمل طبقات الأسفلت لهذا الجزء.



وكان المشروع قد تعطل منذ 2015، بسبب البدء فى تطوير الطريق الصحراوى، والذى شمل توسعة ورصف الطريق بدءا من مدخل الإسكندرية، وحتى بوابة الرسوم بمسافة طولها 40 كيلو مترا، والتى كانت مغلقة طوال فترة تطويرها، فى حين أن المحافظة شهدت مؤخرا تطوير طريق المحور، وأيضا طريق أم زغيو، مما أدى إلى إرجاء مشروع تطوير طريق وادى القمر لحين الانتهاء من رصف الطرق المُشار إليها، لتجنب الأزمات المرورية.