مصر للطيران ترصد 40 مليون جنيه للتموين

مصر للطيران

عبد الحفيظ: الخدمات الجوية حققت ضعف أرباح العام الماضى



المال ـ خاص



قال هشام عبد الحفيظ، رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، إن الشركة رصدت 40 مليون جنيه، لشراء 8 عربات «هاى لودر»، على مدار عامين، موضحاً أنه تلقى 4 عروض للشراء، من شركات أجنبية، عبر وكلاء محليين تابعين لهم.



وأضاف عبد الحفيظ لـ«المال»، أن المظاريف الفنية فتحت، وجار دراستها، وأن الهدف من شراء العربات، الحفاظ على المأكولات، والمشروبات بجودتها كاملة، حتى وصولها إلى الطائرة.



ولفت إلى أن شركته تتواصل مع شركات الطيران الأجنبية والعربية، للتعاقد معهم على تقديم خدماتها الجوية.



يذكر أن الشركة تقدم خدماتها للعديد من الشركات الأجنبية، والعربية، منها الخطوط الجزائرية، والخطوط الملكية المغربية، وشركة نسما للطيران، ورحلات شركة إير كايرو، وشركتى مصر للطيران للخطوط الجوية وإكسبريس.



وأكد أن شركته حققت خلال العام المالى الحالى، الذى ينتهى فى 30 يونيه ضعف الأرباح التى حققتها خلال العام المالى الماضى، رافضاً الإفصاح عن نسبة الزيادة لحين انتهاء العام.



وعن موسم العمرة، لفت عبد الحفيظ إلى أن الشركة تقدم وجبات تتراوح بين 17 إلى 18 ألف وجبة يومياً، أما فى الأوقات العادية فتقدم من 8 إلى 10 آلاف وجبة يومياً، مشيراً إلى أن هناك زيادة فى عددها، نظراً لأن الفترة الحالية تعد ذروة الموسم، نافياً زيادة أسعار الوجبات بعد التعويم.



وتابع أن الشركة لديها القدرة على إنتاج 30 ألف وجبة يومياً، لا سيما بعد شراء أجهزة وأدوات جديدة، تساعد على العملية الإنتاجية.



وتعد شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، واحدة ضمن 9 شركات تابعة للشركة القابضة مصر للطيران، وتقدم الشركة خدمات «الكاترنج» على الطائرات، من مآكولات، ومشروبات، وتمون الشركة عدد من رحلات الشركات الأجنبية التى تهبط طائراتها فى مطار القاهرة، وللشركة وحدات تموين بالعديد من المطارات المصرية.