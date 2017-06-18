أمير سعودى ينسحب من مشروع مشترك مع قناة السويس بمليار دولار

الفريق مهاب مميش

■ مصادر: الهيئة تبدأ فى المشروع أكتوبر.. واتجاه للحصول على قرض أوروبى



أمانى العزازى



علمت «المال» من مصادر مطلعة أن الأمير وليد بن سعود بن مساعد بن عبد العزيز، رئيس مؤسسة الخبرات الدولية السعودية، تراجع عن إنشاء مجمع لصناعات الحديد والصلب بأنواعه المختلفة بالشراكة مع هيئة قناة السويس بتكلفة استثمارية تقدر بنحو مليار دولار.



وقالت المصادر لـ«المال»، إن الأمير السعودى كان لديه بعض الاعتراضات على بنود الاتفاق، مشيرة إلى أن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، قرر أن تتولى الهيئة تنفيذ المشروع، وهناك اتجاه للحصول على قرض أوروبى لتوفير التكلفة الاستثمارية اللازمة على أن يتم سداده من العوائد المحققة.



وأضافت المصادر أن هيئة قناة السويس، من المقرر أن تبدأ الأعمال التنفيذية للمشروع أكتوبر المقبل، فور انتهاء إحدى الشركات الإيطالية من إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية.



وكانت الهيئة قد أعلنت أكتوبر 2016 عن التوقيع على عقد مع الأمير السعودى.



ويشمل العقد الشراكة بين هيئة قناة السويس ومؤسسة الخبرات الدولية السعودية، لتأسيس شركة مساهمة مصرية؛ لبناء مصنع للحديد والصلب على قطعة الأرض المملوكة للهيئة بالعين السخنة بمنطقة شمال غرب خليج السويس، بطاقة إنتاجية 1.2 مليون طن سنويًّا.



وقال الأمير السعودى وقتها إن العقد يأتى كبداية لسلسلة من التعاقدات على إنشاء مزيد من الصناعات بجمهورية مصر العربية، والتعاون بين المؤسسات والهيئات الاقتصادية والصناعية فى البلدين الشقيقين.