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سيـــاســة

محامي شيماء الصباغ: قدمنا للنقض أدلة إدانة المتهم بقتلها

شيماء الصباغ
شيماء الصباغ
شيماء الصباغ


إيمان عوف:

أكد المحامي علي سليمان، عضو المكتب السياسي ورئيس اللجنة القانونية لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن هيئة الإدعاء بالحق المدني في قضية شهيدة الورد شيماء الصباغ، أثبتت للمحكمة عمدية قتلها على يد الملازم أول، ياسين صلاح الدين، بطريقة مغايرة عما هو مثبوت في الحكم الذي تم نقضه.

وأضاف أن الشعب المصري، وكل المؤمنين بقيم الحرية والعدل ينتظرون الحكم غداً، ويعتبرونه نقطة فاصلة  في تاريخ مصر.

يذكر أن محكمة جنوب القاهرة ستعلن حكمها النهائي صباح الغد على الملازم أول ياسين محمد حاتم، المتهم بقتل شيماء الصباغ، وذلك بعد إلغاء محكمة النقض بسجنه 15 عاماً سجنا مشددا.

ودشن عدد من النشطاء هاشتاج #العدالة_لشيماء_الصباغ، مطالبين بعقاب مطلق الرصاص عليها.


شيماء الصباغ
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