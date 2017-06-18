الحكومة تدرس تأسيس هيئة لإعلانات الطرق

إنارة إعلانات الطرق

مدحت إسماعيل



تدرس الحكومة تأسيس هيئة قومية للإعلانات على الطرق، من المقرر أن تضم وزارات النقل، والتنمية المحلية، والإسكان، والهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة، لافتاً إلى أنها تكون الجهة الوحيدة المخول لها استغلال جميع طرق الجمهورية إعلانيًا، بحسب تصريحات مصدر مسئول.



وتنفذ وزارة النقل، ممثلة فى الهيئة العامة للطرق والكبارى، بداية العام المالى المقبل، إنشاء ورصف 1150 كيلومتر، فى المرحلة الثالثة من المشروع القومى للطرق، بقيمة 9.1 مليار جنيه، بخلاف نصيب الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، ووزارة الإسكان فى تلك المرحلة.



ووفقا لتصريحات سابقة لهشام عرفات، وزير النقل، فإن المشروع القومى للطرق بمراحله الـ3 يستهدف إضافة 7000 كلم للطرق الموجودة حاليًا.



على صعيد متصل، قال مصدر لـ«المال» إن الهيئة العامة للطرق والكبارى، اتفقت مؤخرًا مع الشركة الوطنية لإدارة وتنمية الطرق، التابعة للقوات المسلحة، عقداً تتولى بموجبه الأخيرة إدارة جميع الطرق الصحراوية، وتحديد رسوم العبور، والكارتة، وقيمة موازين تلك الطرق، وفقاً لآلياتها الخاصة، ودون الرجوع لهيئة الطرق.



وأشارت الى أن هيئة الطرق ستحصل على 50 - %30، من إجمالى إيرادات الطرق، التى تديرها الشركة الوطنية، على أن توظف تلك النسبة من الإيرادات فى صيانة الطرق المقامة فى الأعوام الماضية.



ورداً على الجهة التى ستتولى استغلال الأراضى المجاورة للطرق، قال المصدر، إن إحدى الجهات السيادية وحدها التى لها حق طرح الأراضى المجاورة للطرق الصحراوية للاستثمار، وفقاً لرؤيتها وطبيعة المشروعات التى ترغب فى إقامتها، طبقاً للقرار الجمهورى رقم 233 لعام 2016، بينما تتولى الهيئة العامة للطرق والكبارى، استغلال الطرق الزراعية فقط.



فى سياق متصل، قال المصدر، إن هيئة الطرق تستهدف طرح إقامة 73 محطة خدمة متكاملة، على الطرق خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن الهيئة بدأت فى تلق العروض لـ10 مواقع، ومقرر ترسية تلك المواقع على المستثمرين خلال الفترة المقبلة.



وبحسب تصريحات المصدر فإن المواقع الأول، يبلغ مساحته 5100 م مربع، ويقع على طرق مطروح، اتجاه سيوة فى نطاق المنطقة الخامسة «غرب الدلتا»، والموقع الثانى، بمساحة 841.96 م على طريق بنى سويف.