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سيــارات
أوتو جميل تشترط السداد خلال عام و50% مقدمًا لتقسيط كوجا
الأحد 18 يونيو 2017 02:13 م
فورد كوجا
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فورد كوجا
أحمد شوقي:
أعلنت الشركة العالمية المتحدة للتجارة "عبد اللطيف جميل" وكيل فورد عن عرض لشراء فورد كوجا؛ موديل 2016 بالتقسيط بدون مقدم.
وأوضح مصدر بالشركة أن العرض ساري على موديل 2016 فقط من طراز فورد كوجا؛ على أن يدفع العميل مقدم السيارة الذي يبدأ بـ 50% على الأقل؛ من قيمة السيارة؛ ويتم تقسيط المبلغ المتبقي على فترة تتراوح بين عام واحد و3 اعوام.
وأضاف أنه في حالة تقسيط المبلغ المتبقي خلال عام واحد؛ لا يتم احتساب فوائد على العميل؛ أما إذا امتدت فترة التقسيط لعامين؛ فيتم احتساب فوائد بنسبة 5% من المبلغ المتبقي؛ وفي حالة السداد خلال 3 سنوات؛ ترتفع الفائدة إلى 6,5%.
ولفت إلى أنه تم تدشين هذا العرض بالتعاون مع بنك القاهرة فقط؛ مضيفًا أن البنك سيقدم للعملاء المستفيدين بهذا العرض أيضًا خصمًا على المصاريف الإدارية لتقدر بـ 1% فقط بدلًا من 2% من قيمة السيارة، وسيدفع العميل أيضًا رسوم التأمين على السيارة بنسبة 3,95% من قيمتها الإجمالية.
وأشار إلى أنه لشراء فورد كوجا 2016؛ الفئة الأولى؛ التي يقدر سعرها بـ 495 ألف جنيه؛ من خلال نظام التقسيط على 3 سنوات؛ فإن مقدم السيارة سيصل إلى 247,5 ألف جنيه (50%)؛ فيما سيصل القسط الشهري إلى 8221 جنيهًا؛ وسيدفع رسومًا تأمينية بحوالي 19,5 ألف جنيه؛ بالإضافة إلى مصاريف إدارية تقدر بـ 2475 جنيهًا مقابل 4950 جنيهًا.
وأوضح أن العميل الراغب في الاستفادة بهذا العرض؛ سيقوم بحجز السيارة بمبلغ 5 آلاف جنيه؛ ويقوم بعد ذلك بإنهاء الإجراءات الخاصة بالحصول على القرض من بنك القاهرة؛ ويتم بعد ذلك تسليم السيارة فورًا.
وأوضح أن السيارة متوفرة في السوق المحلية وتشهد رواجًا في البيع؛ كما أنها تحتفظ بقيمتها عند اعادة البيع ويمكن للشركة اعادة شرائها من العميل بسعر أفضل من السوق.
وبلغت مبيعات فورد كوجا خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري 188 وحدة مقابل 199 وحدة خلال الفترة المقابلة من 2016؛ بانخفاض 5,5%.
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