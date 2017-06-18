EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
ثقافة وفنون
خلع زينة وعز أمام النيابة 16 يوليو
الأحد 18 يونيو 2017 01:59 م
زينه وعز 1
أخر الأخبار
زينه وعز 225588
نجوى عبد العزيز:
قررت محكمة الأسرة، إحالة دعوى الخلع التي أقامتها الفنانة زينة، ضد الفنان أحمد عز، بعد حصولها على حكم نهائي بثبوت نسب طفليها عز الدين وزين الدين إلى التحقيق، وحددت جلسة 16 يوليو المقبل لبدء التحقيق.
أكدت زينة بغضها الحياة مع أحمد عز، وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله، كما أصرّت على تطليقها منه ورفض مساعِ الصلح بينهما.
وأقر حكمان انتدبتهما محكمة أسرة مدينة نصر من الأزهر، لمحاولة الصلح بين أحمد عز وزينة في دعوى الخلع التي أقامتها الفنانة ضد عز بعد حصولها على حكم نهائى وبات بثبوت نسب طفليها له، في تقريرهما إلى المحكمة، أن الفنانة مثلت برفقة محاميها معتز الدكر وأقرت بتنازلها عن جميع حقوقها المالية والشرعية مقابل تطليقها من الفنان طلقة بائنة للخلع.
وأوصى الحكمان من شيوخ الأزهر الشريف في نهاية التقرير بتطليق زينة من زوجها الفنان أحمد عز، طلقة بائنة للخلع مقابل تنازلها عن كل حقوقها المالية والشرعية.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا