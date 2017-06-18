خلع زينة وعز أمام النيابة 16 يوليو

زينه وعز 225588

نجوى عبد العزيز:



قررت محكمة الأسرة، إحالة دعوى الخلع التي أقامتها الفنانة زينة، ضد الفنان أحمد عز، بعد حصولها على حكم نهائي بثبوت نسب طفليها عز الدين وزين الدين إلى التحقيق، وحددت جلسة 16 يوليو المقبل لبدء التحقيق.



أكدت زينة بغضها الحياة مع أحمد عز، وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله، كما أصرّت على تطليقها منه ورفض مساعِ الصلح بينهما.



وأقر حكمان انتدبتهما محكمة أسرة مدينة نصر من الأزهر، لمحاولة الصلح بين أحمد عز وزينة في دعوى الخلع التي أقامتها الفنانة ضد عز بعد حصولها على حكم نهائى وبات بثبوت نسب طفليها له، في تقريرهما إلى المحكمة، أن الفنانة مثلت برفقة محاميها معتز الدكر وأقرت بتنازلها عن جميع حقوقها المالية والشرعية مقابل تطليقها من الفنان طلقة بائنة للخلع.



وأوصى الحكمان من شيوخ الأزهر الشريف في نهاية التقرير بتطليق زينة من زوجها الفنان أحمد عز، طلقة بائنة للخلع مقابل تنازلها عن كل حقوقها المالية والشرعية.