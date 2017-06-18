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سيـــاســة
تأجيل دعوى عباس لمنع ظهور مرتضى 9 سبتمبر
الأحد 18 يونيو 2017 01:50 م
مرتضى منصور
أخر الأخبار
مرتضى منصور
نجوى عبدالعزيز:
أجلت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك السابق ممدوح عباس، والتي يطالب فيها بمنع ظهور أو استضافة أو قبول مداخلات هاتفية من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الحالي لجلسة 9 سبتمبر المقبل.
ذكر عباس في دعواه، أن مرتضى منصور اعتاد الظهور في القنوات الفضائية كضيف للتحاور في الكثير من البرامج، وأنه في تلك البرامج لا هم له سوى توجيه السباب له بدون وجه حق، ما دفعه لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه، حيث حرر عددا من المحاضر اتهمه فيها بالسب والقذف، وأقام الجنحة اختصمت الدعوى كلا من وزير الاستثمار، ورئيس هيئة الاستثمار، والممثلين القانونيين لقنوات الحياة والمحور والفراعين والقاهرة والناس و"سي بي سي" وصدى البلد.
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