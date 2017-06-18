دار بن لقمان شاهد على نهاية الحروب الصليبية

قصور الثقافة 255

محمد فتحي:



تعد دار بن لقمان بمدينة المنصورة، والتى تنسب لإبراهيم بن لقمان، قاضى المدينة عام 1248م، أحد أهم الأثار المرتبطة بالتاريخ الإسلامى، حيث شهدت أسر لويس التاسع، ملك فرنسا، بعد معركة شرسة، شهدت نهاية الحروب الصليبية على الشرق العربى.



كان لويس التاسع، ملك فرنسا، يسعى للاستيلاء على مصر، فأعلن أنه سيقود غزوة صليبية هائلة (الحملة السابعة)، فى طريق استرداد بيت المقدس.



عام 1248م تجمعت جيوش الحملة فى قبرص بقيادة الملك لويس التاسع، لكنها تأخرت هناك لمدة 8 شهور وصلت أثناءها أخبار الحملة إلى مصر، وعندما علم الملك الصالح نجم الدين أيوب بها عاد مسرعا إلى مصر قادما من دمشق، وأثناء اتجاه الحملة نحو فارسكور بعد وصولها إلى دمياط، وافته المنية، فأخفت زوجته شجرة الدر الخبر لحين عودة إبنه توران شاه، من حصن كيفا الواقع على ضفاف دجلة.



تولى بيبرس قيادة قوات المسلمين فى معركة المنصورة التى قتل فيها روبرت كونت ارتوا، شقيق الملك لويس التاسع، الذى كان على رأس الجيش بينما كان لويس التاسع فى طريقه إلى المنصورة.



وحينما وصل الملك توران شاه إلى مصر تولى قيادة الجيش، واستولى على جميع المراكب الفرنسية التى تحمل المؤن للمعتدين ليعرقل خطوط إمدادهم، ما أجبرهم على التقهقر بعد نفاد ذخيرتهم وعتادهم الحربى، فقرر لويس التاسع الرجوع الى دمياط والتحصن بها، لكن الجيش طاردهم أثناء الانسحاب، وبالتحديد قرب بلدة ميت الخولى بالقرب من المنصورة، وتم أسر لويس التاسع ملك فرنسا، ونقلة إلى دار كاتب الإنشاء فخر الدين بن لقمان، وقتل خلال هذه المعركة نحو ثلاثين ألفا من جيش العدو.



حينها عرض لويس التاسع التسليم، وطلب الأمان لنفسه ولمن بقى معه من خاصة عساكره وحاشيته، بعدما أرسل أسيرا إلى دار إبراهيم بن لقمان قاضى المنصورة.



اشترط المصريون تسليم دمياط، وجلاء الحملة عن مصر قبل إطلاق سراحه، كما اشترطوا دفع فدية كبيرة للملك ولكبار ضباطه، قدرت بعشرة ملايين فرانك، وهو ما وافق عليه.



تقع دار بن لقمان فى منتصف شارع بورسعيد، الذى كان يطل على شاطىْ النيل حينها، ولكن مع مرور الزمن ابتعد النيل عنه نحو 500 متر.



بنى الدار على الطراز العربى القديم المكون من السلاملك وهو سكن الرجال، والحرملك وهو سكن النساء، ويرجع تاريخ بناؤه إلى نحو 1100 عام مضت، وهو عبارة عن طابقين.



يتكون الطابق الأول من قسمين، كل منهما عبارة عن غرفتين، أعيد بنائهما على هيئه صالة واسعة اتخذت متحف يؤرخ تاريخ الحملات الصليبية، حيث يوجد به صوره ضخمة تمثل معركة المنصورة أمام الصليبيين، وتمثال نصفى لصلاح الدين الأيوبى، ومجموعه من الأسلحة المستخدمة فى هذا العصر من رماح وأسهم وخناجر ودروع.



أما الطابق الثانى فيضم غرفة واحدة وهى التى أسر بها لويس التاسع، وتتكون من أريكة خشبية وخزانة فى الحائط ونافذة مطلة على الخارج وكرسى ضخم، وأهم ما يميز الغرفة تمثال بالحجم الطبيعى للملك لويس والأغلال فى يده، وخلفه الحارس الطواشى صبيح، الذى كان يقوم بحراسته.