انضمام رئيس المقاصة لمجلس مؤسسة البورصة للتنمية المستدامة

البورصة المصرية

المال ـ خاص:



عقدت مؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة اجتماعها الأول لمجلس الأمناء برئاسة، المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، بعد الاجتماع التأسيسي الذي تم عقده مطلع شهر ابريل الماضي.



ووافق مجلس الأمناء، خلال الاجتماع، على انضمام اللواء محمد عبد السلام، رئيس شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والدكتورة كورين شنودة خبيرة البروتكول الدولي والخدمة المجتمعية.



واستعرض أعضاء مجلس الأمناء الإجراءات الخاصة بإشهار المؤسسة، كما تم مناقشة الأُطر الأولية والمقترحات المبدئية لخطط العمل والانشطة التي سوف ترعاها المؤسسة خلال الفترة المقبلة.



وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد عمران نائب رئيس مجلس الامناء لمؤسسة "البورصة للتنمية المستدامة" انه سيتم دراسة كافة المقترحات التي تقدم بها السادة الاعضاء دراسة شاملة، مشيرا الى انه خلال الاجتماع ابدى السادة الاعضاء اهتماما بتبني برامج التنمية المختلفة لقرى ومحافظات الصعيد في كافة المجالات لاسيما مجالي الرعاية الصحية والتعليم.