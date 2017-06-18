EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
انضمام رئيس المقاصة لمجلس مؤسسة البورصة للتنمية المستدامة
الأحد 18 يونيو 2017 12:28 م
البورصة المصرية
أخر الأخبار
البورصة المصرية
المال ـ خاص:
عقدت مؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة اجتماعها الأول لمجلس الأمناء برئاسة، المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، بعد الاجتماع التأسيسي الذي تم عقده مطلع شهر ابريل الماضي.
ووافق مجلس الأمناء، خلال الاجتماع، على انضمام اللواء محمد عبد السلام، رئيس شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والدكتورة كورين شنودة خبيرة البروتكول الدولي والخدمة المجتمعية.
واستعرض أعضاء مجلس الأمناء الإجراءات الخاصة بإشهار المؤسسة، كما تم مناقشة الأُطر الأولية والمقترحات المبدئية لخطط العمل والانشطة التي سوف ترعاها المؤسسة خلال الفترة المقبلة.
وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد عمران نائب رئيس مجلس الامناء لمؤسسة "البورصة للتنمية المستدامة" انه سيتم دراسة كافة المقترحات التي تقدم بها السادة الاعضاء دراسة شاملة، مشيرا الى انه خلال الاجتماع ابدى السادة الاعضاء اهتماما بتبني برامج التنمية المختلفة لقرى ومحافظات الصعيد في كافة المجالات لاسيما مجالي الرعاية الصحية والتعليم.
أخبار البورصة
مؤشرات البورصة
بورصة وشركات
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا