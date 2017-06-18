إبراهيم عبد الشهيد يكتب: قطاع التأمين والسياحة

إبراهيم عبد الشهيد العضو المنتدب لشركة ترست ري لوساطة إعادة التأمين

العضو المنتدب لشركة «تراست» لوساطة إعادة التأمين



قطاع التأمين يمكن أن يلعب دورا مهما فى دعم السياحة، خاصة وأن مصر تعج بالعديد من الأماكن الجاذبة للسياحة بكل أنواعها، وهناك العديد من النماذج الناجحة فى هذا السياق، مؤتمر العقبة، ملتقى قرطاج، الملتقيات الخليجية.. إلخ



والفكرة ببساطة تقوم على إطلاق (ملتقى شرم الشيخ) السنوى للتأمين، أو أى مسمى آخر يتفق عليه مع ملاحظة الأهمية القصوى للاسم، والذى يجب أن يكون ملفتا.



وبمنتهى الموضوعية، فليس المهم الموضوعات، الأهم هو التحضير للموضوع والمحاضرين، ومن ثم فإن توجيه الدعوة لعدد من المحاضرين المرموقين، أو شركات التأمين، وإعادة التأمين سوف تعطى زخما كبيرا للملتقى، كما لا يجب أن يٌغرٍق المؤتمر فى المحلية.



ونقترح تكوين لجنة دائمة يكون دورها التحضير للملتقى، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع ضرورة عدم إعطاء أى بعد سياسى للملتقى.



وبالإضافة للجنة المشرفة، نقترح توظيف إحدى الشركات المتخصصة فى تنظيم المؤتمرات، والابتعاد عن الأفكار التقليدية، والتى لم تثبت أى تميز من قبل، ربما يكون المستوى مقبولا، ولكننا ننشد مرحلة الإبهار من أجل الاستمرار.



رسوم الاشتراك يجب أن تمثل فقط التكلفة، فالهدف هو التسويق لمصر أولا، ولقطاع التأمين ثانيا، وتشمل التكلفة مقابل الاشتراك، وتكاليف استخراج تأشيرات الدخول دون تكاليف الإقامة، وحبذا لو أمكن توفير رعاة لتغطية التكلفة كاملة، وإعفاء المشتركين من بدل الاشتراك.



ويظل الإعلام جزءا مهما من المنظومة، ويجب أن تتم دعوة عدد محدد من الإعلاميين والصحفيين، لحضور المؤتمر مع تحمل تكلفتهم بالكامل، كما نقترح إضافة أحد الصحفيين الداعمين لقطاع التأمين، كأحد أعضاء اللجنة المنظمة.



الفكرة تبدو بسيطة ولكنها تستحق الكثير من التشاور والتناقش للخروج بأفضل شكل ممكن، من جهة الهدف وخطة العمل والتوقيت، والفترة لكى لاتتعثر قبل أن تولد.

ولأننا قد نلزم أنفسنا بمؤتمر سنوى، هل تلقى فكرة التشاور من أجل الخروج بملتقى يليق بمصرنا، وبنا كأقدم قطاع تأمين فى المنطقة، أم نظل نتلفت حولنا ونتحسر على 7 آلاف سنة حضارة؟