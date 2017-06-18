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بورصة وشركات
أبوظبي الإسلامي يخطط لتملك كامل أسهم أديليس للتأجير التمويلي
الأحد 18 يونيو 2017 11:00 ص
مصرف أبو ظبي الإسلامي
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مصرف أبو ظبي الإسلامي
أسماء السيد:
تعتزم الشركة الوطنية للتجارة والتنمية «انتاد» - إحدى الشركات التابعة لبنك أبوظبى الإسلامى مصر - الاستحواذ على نحو %3.92 من شركة «أديليس» للتأجير التمويلى، عبر تقديم عرض شراء إجبارى.
وقال مصطفى موسى، رئيس مجلس إدارة شركة أسيوط الإسلامية للتجارة والتنمية التابعة لبنك أبوظبى الإسلامى- مصر، إن «انتاد» تقدمت بعرض شراء إجبارى لشراء 375487 سهما من «أديليس» والتى تمثل %3.92 من «أديليس»، وذلك لإتمام السيطرة على %100 من أسهم الأخيرة.
وأوضح - فى تصريحات خاصة لـ «المال» - أن «انتاد» تمتلك بشكل مباشر فى «أديليس» 26745 سهما بنسبة %0.28، فى حين يملك أبوظبى الإسلامى %95.79.
ولفت إلى أن «انتاد» انتهت من تقييم السهم من خلال إحدى شركات الاستشارات المالية، والتى رفض الإفصاح عنها، مرجحًا انتهاء عملية الاستحواذ خلال 25 يوما، بحيث يتم وضع إعلان عرض الشراء لمدة 20 يوما لتلقى طلبات المساهمين و5 أيام أخرى تسوية.
وأشار إلى أن «انتاد» خاطبت المساهمين، مشيرًا إلى أن النسبة المستهدف الاستحواذ عليها تنقسم بين مساهمين أفراد، إلى جانب نسبة %1.5 مملوكة لنقابة التطبيقيين.
ولفت إلى أن «أديليس» تعمل فى مجال التأجير التمويلى ويبلغ رأس مالها المصدر والمدفوع 47 مليون جنيه، موزعا على 9.5 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم .
وتعمل «انتاد» فى الاتجار فى الآلات والمعدات ومواد البناء، والخامات والقيام بجميع أعمال الاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، إضافة إلى مزاولة الأعمال المرتبطة بهذه الأنشطة طبقًا للشريعة الإسلامية، ويبلغ رأس مالها المصدر 46 مليون جنيه.
جدير بالذكر أن بنك أبو ظبى الإسلامى – مصر، يمتلك بشكل مباشر وغير مباشر % 98.5 من أسهم الشركة مقدمة العرض، فيما ستتولى شركة القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية، مهام مستشار تنفيذ الصفقة ونقل ملكية الأسهم فى البورصة.
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر
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