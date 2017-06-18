المقاصة تجمد حسابات مساهمين مدانين بالإرهاب

شركة مصر المقاصة

منى عبدالباري ومصطفى طلعت:



جمدت شركة مصر المقاصة للإيداع والقيد المركزى، حصص بعض المساهمين فى شركتى مطاحن مقيدة فى البورصة المصرية، ممن طالتهم أحكام القضاء ونشرت أسماؤهم فى الجريدة الرسمية ضمن قائمة الإرهاب.



وفوجئ مجتمع سوق المال، نهاية الأسبوع الماضى، بإدراج عدد من الأسماء التى تمتلك حصصاً فى شركات مقيدة بالبورصة ضمن قائمة الإرهاب، بموجب حكم محكمة صادر مطلع العام الجارى.



وأكد محمد عبدالسلام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، أنه يتم تجميد أرصدة الأسماء المذكورة، بعد إدراجهم على قوائم الإرهاب، ومنعهم من التصرف فى أسهمهم، تنفيذا لأحكام القضاء.



وأشار - فى تصريحات خاصة لـ«المال»- إلى أن شركته تنفذ جميع الأحكام القضائية، عبر إيقاف التعامل على الأكواد المرتبطة بالقضية، موضحاً أنه سيتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات فى حدود المسئولية القانونية، فيما تضمنه قرارات المحكمة.



وأدرجت جريدة الوقائع المصرية 3 مساهمين بشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، يمتلكون أكثر من %25، على قائمة الإرهاب، بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن شرق الدلتا الذى يملك نحو %11.



وأعلن مسئولون فى الشركات، التى طال مساهميها القرار، أن سير العمل بها لم يتأثر بقرار الإدراج، وقالت شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا إنها لم تتأثر بإدراج 3 من مساهميها بينهم عضو مجلس إدارة، وعضو لجنة شراء القمح بالشركة على قائمة الإرهاب.



وأضافت الشركة - فى بيان للبورصة - أنه طبقا لقرار محكمة جنايات القاهرة الدائرة السادسة - شمال فى 12 يناير الماضى - فقد تم إدراج ثلاثة مساهمين بالشركة على قائمة الإرهابيين على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا.



وقال عرفات بدراوى، مدير علاقات المستثمرين بالشركة إن أحد المساهمين الثلاث، وهو المثنى محمد عبد الحميد الفقى، ويملك %8.32 من رأسمال الشركة، ويشغل منصب عضو مجلس إدارة بالشركة، كما أنه عضو لجنة المراجعة الداخلية، وعضو لجنة شراء القمح، ورغم ذلك لم يتأثر سير العمل داخل الشركة.



وأوضح أن المساهمين الأخرين : هما محمد عبدالحميد الفقى، مساهم بنسبة %11.86 من رأسمال الشركة، وفاطمة النبوية محمد أبو الحسن مالكة لنسبة %6.3 من رأس مال الشركة.



وأشار إلى أنه لم يرد إلى الشركة أى إخطارات رسمية بشأن المساهمين الثلاثة أو الإجراءات التى سيتم اتباعها فيما بعد باستثناء خطاب الجهاز المركزى للمحاسبات.



ويمتلك المساهمون الثلاثة نحو %26.5 من أسهم الشركة البالغ رأسمالها 75 مليون جنيه، موزعا على 7.5 مليون سهم، ولم يرد للشركة أى إخطارات من أى جهة حكومية أو قانونية أو رقابية بهذا الشأن، سوى خطاب الجهاز المركزى للمحسابات المذكور حتى تاريخه.



وارتفعت أرباح الشركة إلى 80.9 مليون جنيه خلال فترة 9 أشهر الأولى من العام المالى الحالى، مقابل 67 مليون جنيه، الفترة المماثلة من العام المالى السابق، بنسبة نمو فى الأرباح بلغت %20.7.



وتمتلك الشركة القابضة للصناعات الغذائية %27.05 من أسهم الشركة بعدد 2 مليون سهم، ويصل عدد الأسهم المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة 7.5 مليون سهم.



من جانبها، أعلنت شركة مطاحن شرق الدلتا، أن قرار التحفظ على أموال رئيس مجلس الإدارة، محمد عبد الحميد أحمد لطفى الفقى، لم يؤثر على أوضاع الشركة.



ويمتلك «الفقى» 691 ألف سهم بنسبة %11.52 من رأس مال الشركة، ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة غير متفرغ، ولا يقوم بأى أعمال تنفيذية بالشركة، إذ يقتصر عمله على حضور الجلسات الشهرية فقط، مما يتضح معه عدم تأثير هذا القرار على أوضاع الشركة.



وحققت الشركة صافى ربح 71.2 مليون جنيه، خلال فترة 9 أشهر الأولى من العام المالى الحالى، مقابل 41.2 مليون جنيه، الفترة المماثلة من العام المالى الماضى، بنسبة نمو فى الأرباح %72.8.



وتمتلك الشركة القابضة للصناعات الغذائية 25.%، من رأس مال مطاحن شرق الدلتا، ويبلغ إجمالى أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة 6 ملايين سهم، ويصل إجمالى الأسهم حرة التداول 1.8 مليون سهم، تمثل %30.8.