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بنـــوك
26 مرشحا لعضوية اتحاد التمويل متناهي الصغر
الأحد 18 يونيو 2017 10:39 ص
تمويل المشروعات متناهية الصغر
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تمويل المشروعات متناهية الصغر
هبة محمد:
تقدم 26 مرشحاً للمنافسة على عضوية مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، ومن المقرر عقد دورة الانتخابات الثانية للاتحاد الأسبوع الجارى، خلفاً لأول مجلس إدارة بعد التأسيس، والذى تم اختياره فى يونيو 2015.
قالت مصادر لـ«المــــــال»، إن عدد المرشحين تراجع بصورة ملحوظة عن أول انتخابات، والتى شهدت تقدم 41 عضواً، مشيرة إلى أن النتائج الايجابية للمجلس السابق أدت إلى تردد البعض فى الترشح، لصعوبة تحقيق نتائج أفضل.
ونجح الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر فى تحقيق فوائض مالية بقيمة 1.5 مليون جنيه فى أول عام بعد تأسيسه، واستحوذت إيرادات الاشتراكات السنوية على نصيب الأسد من إجمالى الإيرادات المحققة بنحو 1.569 مليون جنيه، ثم إيرادات الاستعلام الائتمانى عبر الاشتراك مع شبكة الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى بـ1.057 مليون جنيه.
سعى الاتحاد خلال فترة عمله لتأهيل وتنمية مهارات العاملين بالصناعة عبر تنظيم 31 فاعلية تدريبية متتالية خلال العام الماضى بمعدل 89 يوماً، منها برنامج الدعم الفنى، الاستعلام الائتمانى، برنامج تدريب القائمين على العامل المحاسبى، دورة التثقيف المالى، وبرنامج الدعم الفنى الدولى.
كما وقع الاتحاد بروتوكولاً مع الصندوق الإجتماعى للتنمية، وشركة مايكروسوفت لتوفير البنية التحتية وقواعد البيانات المناسبة للجمعيات الأهلية، وتعاون مع البنك المركزى لإصدار مبادرة لتشجيع البنوك على تمويل الأعضاء من الجمعيات الأهلية.
ويعتبر أعضاء المجلس الحالى أبرز المرشحين للدورة المقبلة، وعلى رأسهم منى ذو الفقار، التى تشغل منصب رئيس مجلس أمناء مؤسسة التضامن للتمويل لأصغر، والدكتورة ايمان بيبرس، رئيس مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة، إلى جانب خالد صلاح، المدير التنفيذى لجمعية فكرة للتنمية ورعاية الباعة الجائلين، والدكتور إيهاب أمين، المدير التنفيذى لجمعية تنمية المشروعات الصغيرة ببنى سويف، وهالة فوزى، رئيس مجلس إدارة جمعية سيدات أعمال المستقبل بفوه، إضافة إلى محمد مشهور، نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة.
وعقدت أول انتخابات لمجلس إدارة الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، التابع لهيئة الرقابة المالية، فى 3 مقارات بمحافظات القاهرة والإسكندرية وأسيوط فى وقت واحد، لتسهيل عملية الاقتراع لأعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم 675 عضوًا فى تلك الفترة.
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