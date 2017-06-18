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بنـــوك
الأهلي للتمويل العقاري تنضم لمبادرة المركزي
الأحد 18 يونيو 2017 10:37 ص
المركزي
أخر الأخبار
المركزي
صابر: وقعنا بروتوكولاً مع الصندوق.. وضخ أول قرض قريبا
مصادر: «أملاك» تدرس المشاركة فى دعم محدودى ومتوسطى الدخل
أحمد الدسوقي:
انتهت شركة الأهلى للتمويل العقارى المملوكة للبنك الأهلى أكبر بنك حكومى فى مصر من تهيئة البنية الداخلية وتدريب موظفيها، تأهباً للمشاركة بشكل مباشر فى مبادرة التمويل العقارى التى أطلقها البنك المركزى عام 2014.
قال محمد صابر، المستشار القانونى للشركة، فى تصريحات لـ«المال»، إن الشركة وقعت بروتوكولا مؤخراً مع صندوق دعم وضمان التمويل العقارى بهدف الحصول على عدد من ملفات عملاء محدودى الدخل للمشاركة فى المبادرة التى وصفها بالمهمة.
وأشار صابر إلى أن الشركة تدرس فى الوقت الراهن عددا من الملفات لمحدودى الدخل تمهيداً لضخ أول تمويلات لصالحهم قريباً ضمن مبادرة «المركزى»، مؤكداً أن المبادرة فرصة للشركات لابد من استغلالها على أكمل وجه.
وتعد «الأهلى للتمويل العقارى» ثانى شركة تعلن نيتها المشاركة فى مبادرة «المركزى» بعد شركة التعمير «الأولى» والتى بدأت بالفعل منذ أيام ضخ أول تمويل فى المبادرة.
وبحسب تصريحات سابقة لمسئولين بشركة التعمير للتمويل العقارى، فإن الشركة تخطط للحصول على شريحة بقيمة 100 مليون جنيه من القرض الذى خصصه البنك المركزى للشركات بقيمة 500 مليون جنيه للمشاركة فى مبادرة التمويل العقارى التى أطلقها أوائل عام 2014.
فى سياق متصل، قالت مصادر -رفضت الافصاح عن هويتها - إن شركة أملاك للتمويل العقارى تدرس فى الوقت الراهن المشاركة فى مبادرة المركزى، لافتةً إلى أنها تعكف حالياً على إعداد البنية التحتية وتدرب موظفيها للمشاركة.
كانت الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى قد وقعت عقداً مع البنك المركزى، لتفعيل مساهمة شركات التمويل العقارى فى توفير قروض مدعمة لإسكان محدودى ومتوسطى الدخل، طبقاً للمبادرة التى أطلقها «المركزى»، تحصل «المصرية» بمقتضاها على قرض مساند بـ 500 مليون جنيه.
وتتولى إعادة ضخه لصالح الشركات الراغبة بالعمل وفقاً لآليات مبادرة «المركزى»، وقال مسئولو الشركة فى وقت سابق انه تم الانتهاء من التنسيق مع شركات التمويل العقارى، وكذا صندوق دعم وضمان التمويل العقارى والهيئة العامة للرقابة المالية، وأكدوا أن أغلب الشركات أبدت رغبتها فى الاستفادة من الشريحة التمويلية الأولى.
وأطلق «المركزى» مبادرة تمويل إسكان محدودى ومتوسطى الدخل فى فبراير 2014 ورصد لها قيمة مبدئية 10 مليارات جنيه، ارتفعت بعد ذلك إلى 20 مليارًا، وتنص على منح التمويلات بفائدة 7 و%8 لمحدودى ومتوسطى الدخل على التوالى، بينما سمح فى فبراير الماضى بتمويل الدخول أقل من 1400 جنيه بفائدة متناقصة %5 سنوياً.
وأتاح «المركزى» شريحة جديدة تحت اسم «متوسط الدخل المميَّز»، بسعر عائد سنوى متناقص أقل دعمًا من الفئات الأخرى يبلغ %10.5 بشرط ألا يزيد الحد الأقصى الشهرى للدخل على 15 ألف جنيه للفرد، و20 ألفاً للأسرة، وأن يكون الحد الأقصى للوحدة محل التمويل لهذه الفئة 950 ألف جنيه، وسمح للشركات بالمشاركة فى المبادرة فى مارس الماضى إلى جانب البنوك.
البنك المركزى
المركزى
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