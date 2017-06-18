الاستثمار تلزم المناطق الحرة الخاصة بحد زمني لتخزين البضائع

سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي 66

نصر: عرض المسودة الأولى للائحة القانون الجديد على «الوزراء»



إنهاء مشكلات الصرف الصناعى لخدمة 134 مشروعا ببورسعيد..وبحث شكاوى الرسوم



أحمد عاشور وأماني العزازي:



قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إنه سيتم وضع ضوابط صارمة على المناطق الحرة الخاصة بالتوازى، مع دعم المستثمر وتيسير كل الإجراءات.



جاء ذلك خلال تفقدها أمس عددا من المشروعات الاستثمارية فى بورسعيد، ضمن جولة لها فى المنطقة الحرة.



وأكدت منى زوبع، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الضوابط الجديدة، تتضمن إلزام المستثمرين بتوقيتات معينة لتخزين البضائع التى يتم التعاقد عليها، ووضع جدول زمنى واضح لتنفيذ المبانى والتخلص من المخلفات، وتنفيذ التعليمات والضوابط التى تضعها «الاستثمار» خاصة فيما يتعلق بالصيانة والنظافة.



وأضافت لـ«المال» أن الهدف من إنشاء المناطق الحرة الخاصة، هو التصدير للخارج، بما يساهم فى دعم احتياطى النقد الأجنبى.



يشار إلى أن قانون الاستثمار الجديد، أعاد العمل بالمناطق الحرة الخاصة، بعد اعتراضات واسعة من وزارة المالية التى كانت ترى فيها منفذا للتهرب الضريبى والجمركى نظرا لأنها تتمتع بإعفاءات واسعة.



وفى سياق متصل، أعلنت وزيرة الاستثمار، إرسال المسودة الأولى من لائحة قانون الاستثمار الجديد، لمجلس الوزراء، تمهيداً لمناقشتها، مؤكدة أن الوزارة ستقوم بإنشاء مركز لخدمة المستثمرين، فى كل محافظة ضمن الإجراءات التى تتبعها لتيسير أعمال المستثمرين.



وفى سياق متصل، حسمت «نصر» معاناة مستثمرى وأصحاب مصانع المنطقة الحرة العامة للاستثمار ببورسعيد، بسبب عدم وجود محطة صرف صناعى لخدمة 134 مشروعا صناعيا وتخزينيا بالمنطقة، بإعلانها عن اتفاق بين الوزارة وإحدى شركات الخدمات البترولية لتنفيذ المحطة، بتكلفة لاتمثل عبئا على أصحاب المصانع التى تعمل غالبيتها فى الملابس الجاهزة، على أن تنتهى الأعمال الإنشائية فى أبريل المقبل.



من ناحية أخرى، أعلنت الوزيرة عن إنشاء وحدة شكاوى تابعة لـ«الاستثمار» و«كول سنتر»، للرد على استفسارات المستثمرين حول بنود القانون الجديد ولائحته التنفيذية، والتى انتهت بالفعل، وجار التصديق عليها من قبل رئيس الوزراء.



وطالبت الوزيرة مستثمرى بورسعيد، بإعداد مذكرة تفصيلية بالرسوم التى يتضررون من سدادها، لدراسة مدى قانونيتها،بهدف دعم المشروعات الإنتاجية التصديرية، وقالت أن المحافظة استقبلت استثمارات جديدة خلال الأشهر الثمانية الأخيرة تتجاوز 1.6 مليار جنيه.



جدير بالذكر أن مستثمرى بورسعيد، تحفظوا على سداد المشروعات الصناعية التصديرية %1 رسما سنويا من قيمة الصادرات الخاصة بالمناطق الحرة، يتم تحصيله لصالح مصلحة الجمارك، واعترضوا أيضا على الرسوم التى يتم تحصيلها على دخول ماكينات ومعدات المصانع، وكذلك رسوم نقلها من الموانئ إلى المناطق الصناعية برا.



وزارت «نصر» مشروع مصنع «براميدز» لإنتاج إطارات السيارات، والذى يقام على مساحة 50 ألف متر مربع، باستثمارات 350 مليون جنيه، ويعد أول مصنع فى مصر لإنتاج إطارات النقل الثقيل، ويوفر 1800 فرصة عمل، وسيحضر خبراء من ألمانيا خلال الشهر المقبل لتدريب 500 عامل.



كما زارت مصنع «سينمار» للكيماويات، والذى بدأ ضخ استثمارات جديدة بقيمة 280 مليون دولار، خلال العام الحالى، مع زيادة %30 فى العمالة، مؤكدة ضرورة الالتزام بالبعد البيئى فى مشروعات المصنع.