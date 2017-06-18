مدير الكرة: الأهلي خاض مرانه الأول على ملعب الوداد

وكالات:





قال مدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبد الحفيظ، إن الفريق سوف يخوض أولى تدريباته في الواحدة بعد منتصف الليل على ملعب الوداد المغربي.





واستقر «عبد الحفيظ» على أن يخوض الفريق مرانه على ملعب الوداد بعدما قام بمعاينة بعض الملاعب القريبة من فندق إقامة البعثة في المغرب.





وأوضح «عبد الحفيظ» أن أرضية ملعب الوداد كانت الأفضل من بين الملاعب التي قام بمعاينتها اليوم بعد وصول بعثة الفريق للمغرب.





ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد المغربي في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري رابطة أبطال أفريقيا، والمحدد لها الواحدة بعد منتصف ليل الثلاثاء المقبل.



