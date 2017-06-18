EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
رياضة
مدير الكرة: الأهلي خاض مرانه الأول على ملعب الوداد
الأحد 18 يونيو 2017 03:59 ص
سيد عبد الحفيظ جديددددددد
أخر الأخبار
سيد عبد الحفيظ جديددددددد
وكالات:
قال مدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبد الحفيظ، إن الفريق سوف يخوض أولى تدريباته في الواحدة بعد منتصف الليل على ملعب الوداد المغربي.
واستقر «عبد الحفيظ» على أن يخوض الفريق مرانه على ملعب الوداد بعدما قام بمعاينة بعض الملاعب القريبة من فندق إقامة البعثة في المغرب.
وأوضح «عبد الحفيظ» أن أرضية ملعب الوداد كانت الأفضل من بين الملاعب التي قام بمعاينتها اليوم بعد وصول بعثة الفريق للمغرب.
ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد المغربي في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري رابطة أبطال أفريقيا، والمحدد لها الواحدة بعد منتصف ليل الثلاثاء المقبل.
ويتصدر الأهلي مجموعته برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات في حين يأتي الوداد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط .
النادي الأهلي
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا