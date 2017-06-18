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اقتصاد وأسواق
الوكيل: قد نستعين بخبرات رشيد بعد عودته
الأحد 18 يونيو 2017 12:34 ص
أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية
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أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية
الانتقال خلال ثلاثة أشهر للمقر الجديد بالتجمع الخامس
معتز محمود:
قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن عودة المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق إبان عهد مبارك، يمثل رسالة إيجابية جيدة للاستثمار فى الفترة المقبلة، إلا أن الأمور تسير إلى الأفضل، لافتًا إلى أنه يمثل قيمة عظيمة.
وأضاف، خلال لقائه الصحفيين على هامش إفطار غرفة تجارة الإسكندرية، أنه من الممكن، خلال المرحلة المقبلة، الاستعانة به وخبراته، لافتًا إلى أنه وصل منذ أيام فقط.
وأشار الوكيل إلى أن أبرز التحديات التى يسعى الاتحاد لتنفيذها خلال الفترة المقبلة هو الانتقال للمقر الجديد بالتجمع الخامس، متوقعًا أن يتم هذا الانتقال خلال ثلاثة أشهر من الآن.
أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية
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