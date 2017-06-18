الوكيل: قد نستعين بخبرات رشيد بعد عودته

قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن عودة المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق إبان عهد مبارك، يمثل رسالة إيجابية جيدة للاستثمار فى الفترة المقبلة، إلا أن الأمور تسير إلى الأفضل، لافتًا إلى أنه يمثل قيمة عظيمة.





وأضاف، خلال لقائه الصحفيين على هامش إفطار غرفة تجارة الإسكندرية، أنه من الممكن، خلال المرحلة المقبلة، الاستعانة به وخبراته، لافتًا إلى أنه وصل منذ أيام فقط.



