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زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب سواحل تركيا
الأحد 18 يونيو 2017 12:34 ص
زلزال جديد يضرب جزيرة يونانية خلال 3 ساعات
أخر الأخبار
زلزال جديد يضرب جزيرة يونانية خلال 3 ساعات
وكالات:
ضرب زلزال بقوة لا تقل عن 5.2 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل تركيا، بعد خمسة أيام فقط من زلزال قوي ضرب المنطقة ذاتها وأسفر عن مقتل امرأة في جزيرة يونانية.
وسجلت الوكالة التركية للاستعداد للطوارئ شدة الزلزال ب 3ر5 درجة، بينما سجله مركز هيلمهولتز في بوتسدام بألمانيا ب 5.2 درجة على مقياس ريختر.
وعلى غرار زلزال يوم الاثنين، ضرب الزلزال الجديد بحر إيجه.
زلزال
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