زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب سواحل تركيا

وكالات:





ضرب زلزال بقوة لا تقل عن 5.2 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل تركيا، بعد خمسة أيام فقط من زلزال قوي ضرب المنطقة ذاتها وأسفر عن مقتل امرأة في جزيرة يونانية.





وسجلت الوكالة التركية للاستعداد للطوارئ شدة الزلزال ب 3ر5 درجة، بينما سجله مركز هيلمهولتز في بوتسدام بألمانيا ب 5.2 درجة على مقياس ريختر.



