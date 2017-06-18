القاضي : تسليم ترددات الجيل الرابع للشركات الأسبوع الحالي

أكد المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه سيتم تسليم ترددات الجيل الرابع للشركات، الأسبوع الحالي.





وأضاف، على هامش حفل سحور "المصرية للاتصالات"، أن التشغيل سيتم بعد تسليم الترددات وإنهاء إعادة التوزيع للترددات بين الشركات.



