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اتصالات وتكنولوجيا
القاضي : تسليم ترددات الجيل الرابع للشركات الأسبوع الحالي
الأحد 18 يونيو 2017 12:04 ص
ياسر القاضي 2
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ياسر القاضي 2
محمود جمال
أكد المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه سيتم تسليم ترددات الجيل الرابع للشركات، الأسبوع الحالي.
وأضاف، على هامش حفل سحور "المصرية للاتصالات"، أن التشغيل سيتم بعد تسليم الترددات وإنهاء إعادة التوزيع للترددات بين الشركات.
وأوضح أن الوزارة بصدد الحصول على حيز ترددي جديد يتم تخصيصه لقطاع الاتصالات، مؤكدًا أنه في حالة تخصيص تلك الحيزات سيتم طرحها على شكل مزايدة لجميع الشركات العاملة في السوق.
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