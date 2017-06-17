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سيـــاســة
وكيل نقل البرلمان يطالب بمحاسبة الداعين للتظاهر بشأن الجزيرتين
السبت 17 يونيو 2017 10:13 م
النائب محمد عبد الله زين
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النائب محمد عبد الله زين
ياسمين فواز
طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، جميع مؤسسات الدولة، وفى مقدمتها وزارة الداخلية، بتنفيذ التكليفات الواضحة والحاسمة التى أكد فيها للإذاعة الألمانية حرصه على تطبيق القانون، حتى على رئيس الدولة.
وأشاد زين الدين، فى بيانٍ أصدره، منذ قليل، بتصريحات اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، التى أكد فيها خلال تفقّده الحالة الأمنية بشوارع وميادين القاهرة، تطبيق القانون واحترام حقوق الإنسان والتواجد الأمنى لرجال الشرطة على مدار 24 ساعة يوميًّا، مؤكدًا أنه كان له موقف واضح وصريح بشأن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، والمعروفة إعلاميًّا باتفاقية تيران وصنافير، وهو رفضه لها، إلا أنه يرفض وبشدة المواقف الداعية للتظاهر والتخريب، بشأن هذا الملف؛ لأن من يدعو إلى هذا الاتجاه هم الخوَنة والإرهابيون التابعون لجماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة، وأنه يجب الضرب بيدٍ من حديد على كل من يحاولون التخريب وخرق القانون.
كان اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، قد تفقَّد الخدمات الأمنية بميدان التحرير، وشرح للقائمين عليها لهم الظروف الراهنة التى يمر بها الوطن، وأهمية اليقظة وتوسيع دائرة الاشتباه.
وطالب وزير الداخلية رجال الشرطة بالتواجد الميداني المستمر على مدار الـ24 ساعة، لشعور المواطن بالأمن، والتصدى بحسم لكل صور الخروج على القانون.
وتفقَّد وزير الداخلية ميدان الشهيد هشام بركات وميدان روكسي وقسم ثان مدينة نصر والجمالية وميدان الأوبرا، في إطار جولاته المفاجئة للاطمنان على الانتشار الشرطى.
مجلس النواب
تيران وصنافير
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