وكيل نقل البرلمان يطالب بمحاسبة الداعين للتظاهر بشأن الجزيرتين

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، جميع مؤسسات الدولة، وفى مقدمتها وزارة الداخلية، بتنفيذ التكليفات الواضحة والحاسمة التى أكد فيها للإذاعة الألمانية حرصه على تطبيق القانون، حتى على رئيس الدولة.

وأشاد زين الدين، فى بيانٍ ‏‫أصدره، منذ قليل، بتصريحات اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، التى أكد فيها خلال تفقّده الحالة الأمنية بشوارع وميادين القاهرة، تطبيق القانون واحترام حقوق الإنسان والتواجد الأمنى لرجال الشرطة على مدار 24 ساعة يوميًّا، مؤكدًا أنه كان له موقف واضح وصريح بشأن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، والمعروفة إعلاميًّا باتفاقية تيران وصنافير، وهو رفضه لها، إلا أنه يرفض وبشدة المواقف الداعية للتظاهر والتخريب، بشأن هذا الملف؛ لأن من يدعو إلى هذا الاتجاه هم الخوَنة والإرهابيون التابعون لجماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة، وأنه يجب الضرب بيدٍ من حديد على كل من يحاولون التخريب وخرق القانون.