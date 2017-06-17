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سيـــاســة
السيسي يوجه بتطوير مصنع الألمونيوم بنجع حمادي
السبت 17 يونيو 2017 09:57 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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الرئيس عبد الفتاح السيسي
المال خاص:
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية متابعة جهود إصلاح الشركات الخاسرة والعمل على تحويلها إلى شركات رابحة، وذلك من خلال تعظيم الاستفادة من أصولها وتحديثها ونقل التكنولوجيا المتطورة إليها، مع ضخ الاستثمارات اللازمة لذلك وتحقيق الاستفادة من الفوائض التي تحققت خلال الفترة السابقة، كما وجه السيد الرئيس بإعداد برنامج متكامل لتطوير المحالج في مصر والعمل على زيادة الرقعة المزروعة من القطن المصري عالي الجودة، فضلاً عن بدء أعمال تطوير وتوسيع مصنع إنتاج الألمونيوم بنجع حمادي، ومصنع الحديد والصلب في حلوان، ومصنع الدلتا للصلب.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام.
واستعرض الدكتور أشرف الشرقاوي خلال الاجتماع تطور أداء شركات قطاع الأعمال العام خلال النصف الأول من العام المالي 2016 – 2017، مشيراً إلى أن الشركات القابضة الثماني والشركات التابعة لها البالغة 121 شركة قد حققت صافي أرباح قبل حساب الضرائب خلال الفترة من شهر يوليو 2016 حتى نهاية شهر أبريل 2017 يصل إلى 5 مليارات جنيه، وهو ما يتعدى صافي أرباح شركات قطاع الأعمال العام عن العام المالي السابق.
كما أوضح الوزير أن إجمالي إيرادات شركات قطاع الأعمال العام قد أرتفع خلال تلك الفترة حتى نهاية شهر أبريل 2017 ليتعدى إجمالي إيرادات العام المالي السابق بأكمله، لافتاً إلى ارتفاع عدد الشركات الرابحة وانخفاض عدد الشركات الخاسرة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الدكتور أشرف الشرقاوي عرض خلال الاجتماع كذلك الجهود الجارية لتطوير مختلف شركات قطاع الأعمال العام وإعادة هيكلتها بما يضمن زيادة فعّالية أدائها، ولاسيما ما يتعلق بتحديث وتوسيع مصنع إنتاج الألمونيوم بنجع حمادي، وكذا تطوير وتوسيع مصنع الحديد والصلب في حلوان ومصنع الدلتا للصلب.
وأكد الرئيس خلال الاجتماع على أهمية مواصلة تنفيذ خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام لتساهم بفعّالية في جهود تنمية الاقتصاد الوطني.
عبدالفتاح السيسي
السيسي
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