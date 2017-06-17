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الإسكندرية
الإسكندرية تدرس إنشاء مشروع سكنى للشباب بأم زغيو
السبت 17 يونيو 2017 09:29 م
محمد سلطان محافظ الإسكندرية
أخر الأخبار
محمد سلطان محافظ الإسكندرية
مها يونس
تدرس محافظة الإسكندرية إنشاء مشروع إسكان اقتصادي للشباب بإحدى قطع الأراضي التي تم استردادها مؤخرًا بعد إزالة التعديات عنها، والتي تقع بمنطقة أم زغيو غرب المحافظة، على مساحة 48 فدانًا.
في هذا الصدد تفقَّد محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، عصر اليوم، قطعة الأرض التي تقع ضمن أراضي أملاك الدولة؛ تمهيدًا لإنشاء المشروع، وكلّف رئيس حي العجمي علاء يوسف بعمل حصر شامل لجميع مخازن الأخشاب المحيطة بقطعة الأرض، على أن يشتمل الحصر على مساحات المخازن والتعاملات المالية والقانونية لها ورفع مساحي للموقع بالكامل يُظهر حدود الأرض من جميع الاتجاهات.
وأكد المحافظ أن حملات إزالة التعديات الواقعة على أراضي الدولة مستمرة من خلال كل الجهات التنفيذية، منوهًا بأنها لن تتوقف لحين استرداد جميع الأراضي المملوكة للدولة، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية للحفاظ على الأراضي المستردّة، وتلقّي طلبات التقنين وتوفيق أوضاع الحائزين.
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