قرارات اتحاد الكرة.. مزايدة جديدة وقيد 25 لاعبًا و3 أجانب

اتحاد الكرة

على المصرى



قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعه، اليوم السبت، برئاسة المهندس هاني أبوريدة، الإعلان عن مزايدة جديدة لرعاية أنشطة الجبلاية خلال السنوات الخمس القادمة، مع السماح للشركات الثلاثة التي شاركت في المزايدة الملغاة، بالمشاركة دون تحمل أي أعباء مالية إضافية، وسيتضمن الإعلان الذي ينشر غدًا الأحد، الخطوات القانونية والشروط والإجراءات وموعد المزايدة الجديدة.



واستقر مجلس إدارة الاتحاد، في اجتماعه أيضًا قيد 25 لاعباً بقائمة كل نادي في الموسم المقبل 2017-2018، مع منح الأندية حرية التعاقد مع أي عدد من اللاعبين، وإعارتهم دون القيد في القائمة، وإقرار قيد 5 لاعبين من مواليد 1997، الذين سيخوضون بطولة الجمهورية في الموسم المقبل، فيما سيستمر قيد 3 لاعبين أجانب.



وأعلن مجلس الإدارة، إنهاء مسابقتي الدوري وكأس مصر، قبل فتح باب القيد للموسم الجديد في أغسطس المقبل، وكشف مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة الاتحاد، أن المجلس سيعقد جلسة قريبًا مع الأرجنيتنى هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني، للوقوف على برنامج إعداد المنتخب للمرحلة القادمة الحاسمة من تصفيات كأس العالم 2018، ومناقشته فى أسباب الهزيمة أمام تونس، فى مستهل مشوار المنتخب فى تصفيات أمم أفريقيا 2019 بالكاميرون.