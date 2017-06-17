EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
رياضة
قرارات اتحاد الكرة.. مزايدة جديدة وقيد 25 لاعبًا و3 أجانب
السبت 17 يونيو 2017 06:16 م
اتحاد الكرة
أخر الأخبار
اتحاد الكرة
على المصرى
قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعه، اليوم السبت، برئاسة المهندس هاني أبوريدة، الإعلان عن مزايدة جديدة لرعاية أنشطة الجبلاية خلال السنوات الخمس القادمة، مع السماح للشركات الثلاثة التي شاركت في المزايدة الملغاة، بالمشاركة دون تحمل أي أعباء مالية إضافية، وسيتضمن الإعلان الذي ينشر غدًا الأحد، الخطوات القانونية والشروط والإجراءات وموعد المزايدة الجديدة.
واستقر مجلس إدارة الاتحاد، في اجتماعه أيضًا قيد 25 لاعباً بقائمة كل نادي في الموسم المقبل 2017-2018، مع منح الأندية حرية التعاقد مع أي عدد من اللاعبين، وإعارتهم دون القيد في القائمة، وإقرار قيد 5 لاعبين من مواليد 1997، الذين سيخوضون بطولة الجمهورية في الموسم المقبل، فيما سيستمر قيد 3 لاعبين أجانب.
وأعلن مجلس الإدارة، إنهاء مسابقتي الدوري وكأس مصر، قبل فتح باب القيد للموسم الجديد في أغسطس المقبل، وكشف مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة الاتحاد، أن المجلس سيعقد جلسة قريبًا مع الأرجنيتنى هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني، للوقوف على برنامج إعداد المنتخب للمرحلة القادمة الحاسمة من تصفيات كأس العالم 2018، ومناقشته فى أسباب الهزيمة أمام تونس، فى مستهل مشوار المنتخب فى تصفيات أمم أفريقيا 2019 بالكاميرون.
أخبار المال
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا