الغرير للتعليم: نتعاون مع 4 جامعات بالوطن العربى

الغرير للتعليم

أحمد الدسوقى



قال عبدالعزيز الغرير، رجل الأعمال الإماراتى، رئيس بنك المشرق، رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم، إن المؤسسة تتعامل مع 4 جامعات فى الوطن العربى، منها الجامعة الأمريكية فى القاهرة.



وأشار الغرير، خلال مؤتمر صحفى، اليوم السبت، فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إلى أن المؤسسة ستتوجه إلى أوروبا قريباً بهدف التعاون مع أفضل الجامعات الأوروبية.



ولفت إلى أن الهدف من المؤسسة التى أسسها والده، هو توفير أفضل تعليم فى الجامعات العالمية لذوى الدخل المحدود فى العالم العربى.



جدير بالذكر أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة، هى أحد أربع جامعات فى المنطقة تم اختيارهم لبناء شراكة مع مؤسسة الغرير، واليوم تعد الشريك الوحيد فى مصر، وواحدة من 14 جامعة على مستوى العالم بما فيهم أفضل الجامعات فى الولايات المتحدة وكندا، مثل جامعة ماكجيل ومعهد ماساتشوستش للتقنية الذين يقدمون برامج منح الغرير.