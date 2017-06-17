قابيل: تطوير قدرات العامل المصرى ركيزة أساسية للتنمية

وزير التجارة والصناعة

محمد ريحان



أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن تطوير قدرات وإمكانات العامل المصرى ركيزة أساسية فى تطوير وتنمية القطاع الصناعى، لافتاً إلى سعى الوزارة لتطوير منظومة التدريب الفنى والمهنى، بالتعاون مع القطاع الخاص باعتباره المستفيد الأول من وجود عامل فنى مدرب وعلى درجة عالية من الكفاءة.



جاء ذلك خلال زيارة الوزير لمركز التدريب المهنى التابع لمصلحة الكفاية الإنتاجية بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة، ويضم تخصصات تشغيل ماكينات الورش وخراطة المعادن وصيانة وإصلاح أجهزة التبريد والتكييف وصيانة وإصلاح السيارات وصيانة وإصلاح النظم الكهربائية واللحام المعدنى بكافة أنواعه، فضلاً عن تصنيع الملابس الجاهزة واصلاح وصيانة الحاسبات واللتان تم إضافتهما مؤخراً.



ورافق الوزير خلال الزيارة اللواء عصام البديوي محافظ المنيا، إلى جانب المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، ونيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتورة شيرين الصباغ رئيس وحدة السياسات والإستراتيجيات بالوزارة، والمهندس أحمد الغمازي رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية.



وقال الوزير إنه يجرى تطوير عدد من المراكز القائمة ومنها المركز الموجود داخل المنطقة الصناعية بالمطاهرة، وذلك من خلال التعاون مع البنك الإسلامى حيث تم التعاقد على توريد معدات واجهزة حديثة لورشتى صيانة الحاسبات والشبكات وصيانة وإصلاح السيارات وصيانة وإصلاح أجهزة التبريد والتكييف، إلى جانب توريد أثاث حديث للفصول الدراسية والورش، كما يجرى تطوير ورش الماكينات والخراطة والأنظمة الكهربائية بالتعاون مع مصنع 999 الحربى.



من جانبه، أكد المهندس أحمد الغمازى رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى، أن هذا المركز يقع على مساحة 10 آلاف متر، وتم افتتاحه للعمل اعتباراً من العام التدريبى 2008/2009 وتخريج أول دفعة من دبلوم التلمذة الصناعية فى العام التدريبى 2010/2011 ليصل إجمالى ما تم تخريجه من المركز منذ افتتاحه وحتى العام التدريبى الحالى 2016/2017 ما يقرب من 900 طالب، بنظام التلمذة الصناعية فى التخصصات التى يحتاجها سوق العمل بالمحافظة.