جمارك بورسعيد تحبط محاولة تهريب 4 ملايين قرص مخدر

اقراص مخدره

مها أبوودن



تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك الوارد ببورسعيد، برئاسة حلمى فياض، من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من أقراص التامول والترامادول.



بداية الواقعة بورود معلومات تفيد محاولة إحدى الشركات إدخال أصناف ممنوعة ضمن مشمول الحاوية رقم MSKU0908539، ومشمولها طبقاً للمستندات 660 كرتونة كولمان مياه كل كرتونة 2 قطعة صحية قادمة من الهند إلى بورسعيد.



وشكلت لجنة جمركية مشتركة، وبالمعاينة تبين وجود 85 كرتونة، وكل كرتونة تحتوى على 27800 قرص مخدر تامول بإجمالي 2363000 قرص مخدر تامول و44 كرتونة، وكل كرتونة تحتوى على 42200 قرص مخدر ترامادول، وواحد كرتونة تحتوى على 16000 قرص ترامادول بإجمالي 1882800 قرص مخدر ترامادول، وبلغت إجمالي عدد الكراتين 130 كرتونة بإجمالي 4 ملايين و245 ألفًا و800 قرص مخدر.



وقرر جمال عبدالعظيم رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، إتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار الجهات المختصة.