البورصة المصرية

مصطفى طلعت



استحوذ المستثمرون المصريون على 76.3% من إجمالي تعاملات البورصة، خلال الأسبوع الماضي، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على 16.73%، والعرب على 6.99%، بينما استحوذت المؤسسات على 66.22%، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد، بنسبة 33.78%.



وكشف تقرير صادر عن البورصة المصرية -حصلت "المال" على نسخة منه- اليوم السبت، أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب، سجلت صافي شراء قدره 6.9 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء قدره 198.89 مليون جنيه خلال نفس الفترة، بينما بلغت صافي مشتريات المؤسسات 315.49 مليون جنيه.



يشار إلى أن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء بقيمة 318.74 مليون جنيه، وسجل العرب صافي شراء 251.79 مليون جنيه، عن نفس الفترة، وذلك بعد استيعاد الصفقات.