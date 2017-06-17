هبوط 4 بورصات بقيادة القاهرة.. ومكاسب للإمارات

هبوط البورصة

خالد بدر الدين



تباين أداء البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط، خلال الأسبوع الماضى، بهبوط 4 مؤشرات، بقيادة القاهرة ومسقط، وصعود مؤشرات 4 بورصات أخرى بقيادة بورصتى الإمارات: "دبى وأبوظبى".



وذكرت وكالة "رويترز" أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية هبط بنسبة 1.5% ليسجل 13479 نقطة، مع هبوط سعر سهم البنك التجاري الدولي -أكبر مصرف مدرج في البلاد- 1 % فى ختام تعاملات نهاية الأسبوع، بينما خسر مؤشر بورصة مسقط 1.99 % ليصل إلى 5248 نقطة.



وتراجع مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية 0.65 % ليصل إلى 6821 نقطة، بسبب شركات البتروكيماويات التى خسرت أسعار أسهمها، بعد أن انخفض سعر خام القياس العالمي مزيج برنت لـ 47 دولارًا للبرميل، وكذلك مؤشر بورصة الكويت هبط بأكثر من 0.4 % لينخفض إلى 6811 نقطة.



أما البورصات التى حققت مكاسب خلال الأسبوع الماضى، فقد تصدرتها سوق مال دبي العام التى زاد مؤشرها 1.75 % ليسجل 3459 نقطة، وتقدم مؤشر سوق مال أبو ظبى العام 0.56 % ليسجل 4502 نقطة، بفضل شركة دانة غاز التى قفز سعر سهمها بأكثر من 78% منذ بداية الشهر وحتى الآن في تداول مكثف غير معتاد.



وكسب مؤشر بورصة البحرين بأكثر من 0.27 ليتجاوز 1327 نقطة، وكذلك مؤشر بورصة الدوحة زاد بنسبة بسيطة بلغت 0.22 %، ليستقر عند 9258 نقطة، رغم أزمة مقاطعة 4 دول عربية لها وإغلاق الحدود البرية والجوية والبحرية معها.