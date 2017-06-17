EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
أكيومن: البورصة تتحرك بين مستويات 13250 و13725 نقطة
السبت 17 يونيو 2017 04:47 م
البورصة المصرية
أخر الأخبار
البورصة المصرية
المال - خاص
أكد هشام حسن، رئيس قسم التحليل الفني بشركة "اكيومن" لتداول الأوراق المالية، أن المؤشر الرئيسي للبورصة "egx30" يتحرك على المدى القريب أعلى مستوى الدعم 13250 ثم 13050 نقطة، وأدنى المقاومة 13725 ثم 14925 نقطة، أما مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" فيتحرك أعلى الدعم 610 ثم 600 نقطة، وأدنى المقاومة 630 ثم 640 نقطة.
وحدد حسن التحركات الفنية لعدد من الأسهم، خلال الأسبوع الحالي، والبداية من سهم بورتو جروب، موضحاً أن استمرار عمليات جنى الأرباح على السهم أدت إلى انتهاء تداولاته الأسبوعية على تراجع بنسبة 2.4%، وهو ما قد قد يدفعه للتحرك أدنى المقاومة 41 قرشًا، وأعلى الدعم 39 قرشًا خلال الأسبوع الحالي، ويفضل زيادة المراكز الشرائية بعد الإغلاق أعلى 41 قرشًا، ووقف الخسائر في حالة الإغلاق أدنى 40 قرشًا.
أما سهم النساجون الشرقيون فقد أنهى التداولات الأسبوعية على تراجع 1.2%، ليتحرك أدنى المقاومة 19.10 جنيه، وأعلى الدعم 18.43 جنيه، هذا الأسبوع، ويفضل زيادة المراكز الشرائية بعد الإغلاق أعلى 18.98 جنيه، ووقف الخسائر في حالة الإغلاق أدنى 18.76 جنيه.
البورصة المصرية
أخبار البورصة
مؤشرات البورصة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا