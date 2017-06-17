أكيومن: البورصة تتحرك بين مستويات 13250 و13725 نقطة

البورصة المصرية

المال - خاص



أكد هشام حسن، رئيس قسم التحليل الفني بشركة "اكيومن" لتداول الأوراق المالية، أن المؤشر الرئيسي للبورصة "egx30" يتحرك على المدى القريب أعلى مستوى الدعم 13250 ثم 13050 نقطة، وأدنى المقاومة 13725 ثم 14925 نقطة، أما مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" فيتحرك أعلى الدعم 610 ثم 600 نقطة، وأدنى المقاومة 630 ثم 640 نقطة.



وحدد حسن التحركات الفنية لعدد من الأسهم، خلال الأسبوع الحالي، والبداية من سهم بورتو جروب، موضحاً أن استمرار عمليات جنى الأرباح على السهم أدت إلى انتهاء تداولاته الأسبوعية على تراجع بنسبة 2.4%، وهو ما قد قد يدفعه للتحرك أدنى المقاومة 41 قرشًا، وأعلى الدعم 39 قرشًا خلال الأسبوع الحالي، ويفضل زيادة المراكز الشرائية بعد الإغلاق أعلى 41 قرشًا، ووقف الخسائر في حالة الإغلاق أدنى 40 قرشًا.



أما سهم النساجون الشرقيون فقد أنهى التداولات الأسبوعية على تراجع 1.2%، ليتحرك أدنى المقاومة 19.10 جنيه، وأعلى الدعم 18.43 جنيه، هذا الأسبوع، ويفضل زيادة المراكز الشرائية بعد الإغلاق أعلى 18.98 جنيه، ووقف الخسائر في حالة الإغلاق أدنى 18.76 جنيه.