تضامن دولى ومحلى مع عمال أسمنت طره

اعتصام عمال أسمنت طرة

إيمان عوف



قبل يوم من جلسة الاستئناف على الحكم الصادر ضد عمال اسمنت طره بالسجن ثلاث سنوات بتهمة مقاومة السلطات والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين والتظاهر والإضراب عن العمل، اتسعت حركة التضامن مع عمال الأسمنت، وتوافد توقيعات التضامن معهم من أستراليا والمانيا والمملكة المتحدة، بالإضافة لـ 6 أحزاب و7 حركات سياسية و10 نقابات عمالية و6 مراكز حقوقية مصرية.



يذكر أن عمال الأسمنت قد حكم عليهم فى 4 يونيو الحالى بالسجن 3 سنوات بتهمة مقاومة السلطات والاعتداء على رجال الأمن.



وأعرب الموقعون على بيان التضامن مع عمال أسمنت طره عن صدمتهم البالغة ودهشتهم من الحكم، الذى صدر الأحد4 يونيو، بحبس 32 عاملا بشركة أسمنت طرة لمدة 3 سنوات بتهمة البلطجة والاعتداء على موظفين عموميين، لم يتم تقديم أى دليل إدانة، فى محاكمة لم تستغرق أكثر من 15 يوما، بين القبض على العمال وحتى صدور الحكم، إلى جانب انحياز القاضي ضد العمال وإعلانه قناعته بـ "تحريم وتجريم" الاعتصام والاضراب!، وهو ما جعل المحاكمة تفتقد إلى شروط المحاكمات العادلة.



وقال الموقعون إن الحكومة لم تكتف بتحمل العمال تردى أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية نتيجة ما تزعم أنه اصلاح اقتصادى، يدفع الفقراء وحدهم فاتورته الباهظة من زيادة الافقار وزيادة الاسعار وصعوبة الظروف المعيشية، نجدها تعمل بكل قسوة وحزم لإسكات كل صوت عمالي يرتفع للمطالبة بأي من حقوقهم المُهدرة، فيكون نصيبه إما الحبس أو الفصل من العمل والتشريد.



ولفت الموقعون الى أن هذه الجرائم وغيرها هي التي أعادت وضع مصر، للمرة الرابعة، الى القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية، التي تضم الدول الاكثر انتهاكا في العالم للحقوق العمالية والنقابية، لمخالفتها للمواثيق الدولية المنظمة لهذا الشأن.



وأكد الموقعون على مشروعية نضال عمال الاسمنت الذين تصدوا لمحاولات تشريدهم بالاعتصام في مقر شركتهم لمدة55 يوم، علما انهم امضوا سنوات طويلة في العمل وبالتالي بات من حقهم التثبيت، مع وجوب الغاء شركات توريد العمالة، التى تسعى الحكومة لتقنينها في مشروع قانون العمل الجديد، وهي التى تمص عرق العمال وتحرمهم من أى حماية تأمينية أو مشاركة فى الأرباح.