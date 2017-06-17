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بورصة وشركات
8.5 مليار جنيه تداولات البورصة خلال أسبوع
السبت 17 يونيو 2017 03:25 م
البورصة المصرية4
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مصطفى طلعت:
ارتفعت قيم تداولات البورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضي، لتسجل 8.5 مليار جنيه، عبر تداول 1.9 مليار ورقة مالية منفذة على 116 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 5.7 مليار جنيه وكمية تداول 1.4 مليار ورقة مالية، منفذة على 103 ألف عملية خلال الأسبوع السابق له.
يذكر أن المؤشر الرئيسي تراجع خلال، تعاملات الأسبوع، بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 13479 نقطة، بينما مالت تعاملات الأسهم المتوسطة إلى الإرتفاع حيث صعد مؤشر ايجي اكس 70 بنحو 1.6% ليصل إلى مستوى 620 نقطة، أما مؤشر ايجي اكس 100 فسجل إرتفاعاً بنحو 1.67 % مغلقاً عند مستوى 1460 نقطة.
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