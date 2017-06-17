إنطلاق النسخة العاشرة من كأس القارات اليوم

كأس القارات2



على المصرى:



تنطلق اليوم السبت، النسخة العاشرة من كأس العالم للقارات، والتى تستضيفها روسيا، حتى الثانى من يوليو المقبل، وسيكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حاضراً في الافتتاح، إلى جانب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، السويسري جياني إنفانتينو.



وتشارك فى تلك النسخة، منتخبات روسيا "المستضيف"، وألمانيا بطل العالم، وأستراليا بطل آسيا، وتشيلي بطل أمريكا الجنوبية، والمكسيك بطل الكونكاكاف، والبرتغال بطل أوروبا، ونيوزيلندا بطل أوفيانوسيا، والكاميرون بطل أفريقيا.



وقسمت الثمانى منتخبات على مجموعيتن، تضم الأولى منتخبات روسيا ونيوزيلندا والبرتغال والمكسيك، فيما تضم الثانية منتخبات الكاميرون وتشيلي وأستراليا وألمانيا، وتقام البطولة على مرحلتين، الأولى المجموعات، الثانية خروج المغلوب، حيث سيلعب كل منتخب ثلاث مباريات، على أن يتأهل المتصدر والوصيف من كل مجموعة إلى مرحلة خروج المغلوب، لتتنافس المتنخبات الأربعة، فى الدور قبل النهائى، على أن يلعب الفائزين فى النهائى، ويلتقى الخاسران فى مباراة تحديد المركز الثالث.



وستقام المنافسات في أربعة ملاعب مختلفة، وموزعة على أربع مدن رئيسية، وهي سانت بطرسبرج وموسكو وكازان وسوتشي، وهي المرة الأولى التي تستضيف بها روسيا منافسات البطولة، وهي كذلك البطولة الثالثة التي تقام في القارة الأوروبية، بعد بطولة كأس القارات 2003 في فرنسا، وكأس القارات 2005 في ألمانيا.



وتأهل منتخب روسيا مباشرة لخوض غمار البطولة تلقائياً بصفته البلد المستضيف، كذلك تأهل منتخب ألمانيا الفائز بآخر نسخة من بطولة كأس العالم 2014 للبطولة، بالإضافة لستة منتخبات أخرى ممثلة أبطال القارات الستة.

ويعد منتخب البرازيل هو صاحب الرقم القياسي فى عدد مرات الفوز بالبطولة، وهو حامل اللقب الحالي، بعدما فازت باللقب أربع مرات في 1997 و2005 و2009 و2013، وفرنسا مرتين في 2001 و2003 والمكسيك في 1999، والأرجنتين فى 1992، والدنمارك فى 1995.



وستشهد البطولة مشاركة منتخبات لأول مرة في تاريخها، مثل المنتخب التشيلي الفائز بلقب كوبا أمريكا 2015، وكذلك المنتخب البرتغالي الفائز بلقب بطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2016، ويدير لقاءات البطولة، 9 حكام ساحة، و19 حكما مساعدا، و8 حكام فيديو.



وستسخدم فى البطولة، كرة جديدة تسمى "أديداس كراسافا"، وهي الكرة الرسمية للبطولة، وهي من إنتاج شركة أديداس الرياضية الألمانية، وقد أزيح الستار عنها فى نوفمبر 2016، من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وتعد كلمة "كراسافا"، كلمة عامية روسية يستخدمها مشجعو كرة القدم هناك، للتعبير عن إعجابهم الشديد بالأبداع فى الساحرة المستديرة.



وتواجه البطولة مشكلة عزوف الجماهير، حيث لا يزال 30% من عدد التذاكر المخصصة للمبارياتـ، والتي تقدر بـ 695 ألف تذكرة لم يتم بيعها، حسب أليكسي سوروكين رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، الذى قال: "هذا أمر طبيعي للغاية بالنسبة لبطولة ككأس القارات، لا نعرف حتى الآن كم عدد الجماهير التي ستحضر الدور قبل النهائي والنهائي".



وأثار السير البطيء لعملية بيع تذاكر البطولة الكثير من الانتقادات، في الوقت الذي تؤكد فيه اللجنة المنظمة، أن الجماهير الروسية ستشتري التذاكر قبيل بداية مباريات البطولة، وأكد سوروكين أن مباريات الدولة المضيفة، ستحظى بإقبال جيد من قبل الجماهير، على عكس باقي المباريات.



روسيا ونيوزيلندا يقصان شريط الافتتاح



يقص منتخب روسيا، شريط افتتاح البطولة، عندما يستضيف نيوزيلندا، ضمن المجموعة الأولى، على ملعب "كريستوفسكي"، بمدينة سان بطرسبورج، والذى يسع لـ69.5 ألف متفرج، وأنشئ خصيصا من أجل كأس العالم 2018 بروسيا، وكأس القارات، فيما تقام غدا الأحد، المباراة الثانية فى المجموعة، وتجمع البرتغال مع المكسيك، فى مدينة قازان.



وستكون المواجهة الأولى بين المنتخبين بعد انتهاء الحقبة السوفياتية، علماً بأن الاتحاد السوفياتي خرج فائزاً من مواجهتهما الوحيدة 3-صفر في كأس العالم 1982 في إسبانيا، وتقام المباراة على أرضية جديدة بعد تغييرها في مايو، بعدما كانت ضحية للفطريات والعفن، وذلك بعد خوض مباراتين فقط عليها.



وتشارك روسيا للمرة الأولى في كأس القارات باعتبارها صاحبة الأرض والضيافة، وقد تأكد ذلك عندما تم اختيار البلاد لاستضافة كأس العالم 2018، وذلك عام 2010، أما نيوزيلندا، فتأهلت في 11 يونيو 2016، بعد تتويجها بطلة لأوقيانوسيا، على حساب بابوا غينيا الجديدة.



وستكون المباراة الأولى لروسيا تحت إشراف حارسها السابق ستانيسلاف تشيرتشيسوف، الذي تسلم مهامه في أغسطس، بعد مشوار مخيب في كأس الأمم الأوروبية 2016، لم تحقق فيه أكبر دولة في العالم اي انتصار في الدور الأول.

ووضع تشيرتشيسوف الذي يعرف بإنضباطه الكبير، لفريقه هدفا صعبا يتمثل بإحراز لقب البطولة، التي تعد بروفة لكأس العالم المقررة الصيف المقبل في روسيا، ومنذ تسلم تشيرشيسوف مهامه كانت نتائج روسيا متقلبة، ففاز المنتخب وتعادل وخسر 3 مرات في مبارياته التسع.



وتصدرت نيوزيلندا الساحة الأوقيانية بعد انتقال أستراليا للمنافسة في مسابقات الاتحاد الآسيوي في 2006، وفازت هذا العام في مباراتيها ضد فيجي "2-صفر" في تصفيات المونديال، لكن منتخب "أول وايتس" (البيض)، خسر مرتين وديا أمام إيرلندا الشمالية وبيلاروسيا الشهر الجاري.



وقال الإنجليزي أنطوني هادسون المدير الفنى لنيوزيلندا، إنه يأمل في تحقيق الفوز في أول مباراة ضد روسيا، قائلا: "نحن جاهزون بنسبة 100%، لدينا فريق جيد جدا، نحن متفائلون قبل خوض هذه البطولة"، وتابع: "لا سبب لوجودنا هنا ما لم نرد السعي للفوز، أول مباراة لنا ضد روسيا، ونريد تحقيق الفوز، وسنخوض المباراة الثانية ضد المكسيك بنفس الذهنية أيضا، نعرف أنهم اقوياء لكننا لا نخشاهم".

