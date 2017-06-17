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رياضة
بعثة الأهلي تصل المغرب
السبت 17 يونيو 2017 02:28 م
بعثة الأهلى
أخر الأخبار
بعثة الأهلى 2
على المصرى:
وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة عماد وحيد، عضو مجلس إدارة النادي، إلى المغرب بعد رحلة استغرقت أكثر من 7 ساعات تقريبا، استعدادا لملاقاة الوداد البيضاوى، يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
كان في استقبال البعثة بمطار كازابلانكا، الدكتور إيهاب عبد الأحد جمال الدين، سفير مصر بالمغرب، ونائبه المستشار محمد خليل، ومحمد بسيوني الملحق المالي والإداري، وتباحث عماد وحيد رئيس البعثة، مع السفير فور وصوله إلى المطار فى جميع التفاصيل الخاصة بإقامة الفريق والانتقالات طوال مدة إقامة البعثة في كازابلانكا، ووجه وحيد الشكر للسفير على حسن استقباله، وسعيه وطاقم السفارة جاهدين لتذليل جميع العقبات والصعوبات، وتوفير احتياجات البعثة.
وكانت بعثة الأهلي قد غادرت القاهرة في الثامنة صباحا، ببعثة قوامها 45 فردا، بعدد 24 لاعبا هم: شريف إكرامي وأحمد عادل عبد المنعم ومحمد الشناوي لحراسة المرمى، وعلي معلول وصبري رحيل وحسين السيد ورامي ربيعة ومحمد نجيب وسعد سمير وأحمد حجازي ومحمد هاني وأحمد فتحي للدفاع.
وحسام عاشور وحسام غالي وعمرو السولية وصالح جمعة وعبد الله السعيد ووليد سليمان وميدو جابر وأحمد حمودي وكريم نيدفيد للوسط، وعمرو جمال وجونيور أجايي ومؤمن زكريا للهجوم، وقرر الجهاز الفني استبعاد 3 لاعبين، وهم مروان محسن وعماد متعب للإصابة، وسليمانى كوليبالي لهروبه خارج البلاد.
رياضة
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