ماكدونالدز تنهي شراكة استمرت 41 عاما مع الأوليمبياد

ماكدونالدز الأمريكية

خالد بدر الدين:



أعلنت اللجنة الأوليمبية الدولية فى نهاية الأسبوع، أن شركة مكدونالدز الأمريكية لمطاعم الوجبات السريعة أنهت معها شراكة استمرت 41 عاما قبل ثلاث سنوات على نهاية العقد الذى ارتبطت به الشركة مع اللجنة الأولمبية منذ 1976 وكانت جزءا من برنامج أبرز الرعاة الذي يساهم بأكثر من مليار دولار في كل دورة أوليمبية تأتى كل 4 سنوات.



وذكرت وكالة رويترز، أن عقد الشركة الأمريكية مع اللجنة الأوليمبية يمتد حتى 2020 موعد إقامة أولمبياد طوكيو الصيفي، ولكن الشركة قالت العام الماضي إنها ستعيد تقييم علاقاتها بالأولمبياد ولم يتم الكشف عن البنود المالية لإنهاء الشراكة فورا غير أن مكدونالدز ستظل راعية لأولمبياد بيونجتشانج الشتوي 2018 في كوريا الجنوبية بناء على حقوق التسويق المحلية.



وقال تيمو لومي، مدير خدمات التسويق والتلفزيون باللجنة الأولمبية الدولية، في بيان إنه في ظل التطورات السريعة في مجال الأعمال الحالي، فإننا نتفهم أن مكدونالدز تسعى للتركيز على أولويات مختلفة ولذلك اتفقنا مع مكدونالدز على إنهاء الشراكة وإننا لا نخطط لإيجاد بديل مباشر للشركة الأمريكية في الوقت الحالي.



وشرحت سيلفيا لاجنادو، المسؤولة عن التسويق العالمي في ماكدونالدز، في البيان الصادر عن اللجنة الأولمبية الدولية "في إطار خطتنا للنمو على الصعيد العالمي، نعيد النظر في كل جوانب العمل واتخذنا هذا القرار بالتعاون مع اللجنة الأوليمبية الدولية للتركيز على أولويات أخرى".



وقال مصدر تفاوض على عقود رعاية سابقة للجنة الأولمبية الدولية إن كبار الرعاة العالميين مثل مكدونالدوز ينفقون 25 مليون دولار سنويا من أجل الحقوق أو نحو 100 مليون دولار خلال فترة أربع سنوات والتي تشمل دورة صيفية وأخرى شتوية.